Minarede çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () -MARMARİS'te yapımı süren caminin minaresinde hiçbir güvenlik önlemi olmadan çalışan inşaat işçileri yürekleri ağza getirdi. Yetkililere haber verilmesi üzerine işçilerin çalışması durduruldu.

Armutalan Mahallesi'ndeki Hacı Salih Camii'nin 30 metre yüksekliğindeki minaresinde hiçbir güvenlik önlemi olmadan çalışan işçiler, yürekleri ağza getirdi. Kurdukları iskeleye yerleştirdikleri 20 santimetre genişliğindeki kalasların üzerinde akrobatlar gibi dolaşan işçilerin, bir elleriyle işlerini yaparken diğer elleriyle iskeleye tutunduğu görüldü. Başlarında sadece şapka bulunan, baret ya da halat kullanmayan işçilerin bu görüntüleri kameralara yansıdı. Yetkililere haber verilmesi üzerine işçilerin çalışması durduruldu. Cemaatten toplanacak bağışlarla baret, eldiven ve çeşitli güvenlik ekipmanları alındıktan sonra işçilerin tekrar onarıma başlayacağı belirtildi.



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