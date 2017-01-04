Mimarlar Odası: 'Üsküdar Meydan Projesi' şehircilik anlayışından uzak

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, () MİMARLAR Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Üsküdar sahilinin doldurularak yapılması planlanan 'Üsküdar Meydan Projesi’ hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada “Üsküdar Meydanı'nın bugünkü durumu tarihi kent merkezine, bir dünya kentinde olması gereken yönetim anlayışına yakışmamaktadır. Şehircilik anlayışından uzak oldu bitti projelerle meydan bir kaosa itilmiş durumdadır. Üniversite ve meslek odalarının katılımı ile derhal planlama kriterleri belirlenmeli ve plan yarışma ile elde edilmelidir” görüşlerine yer verildi.

“İLGİLİ KURUMLARIN GÖRÜŞLERİ PROJE VE İHALE SÜRECİNDEN SONRA ALINAMAZ”

Üsküdar Meydanı'na dolgu yapılmasına yönelik imar planları İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 13 Aralık 2016’da oyçokluğu ile kabul edilmişti. Projenin ilgili kurumların görüşüne başvurulmadan hazırlandığının belirtildiği açıklamada, “Proje ve ihalesi yapıldıktan sonra kurum görüşlerinin alınması, sağduyuya da kamu yararına da planlama hukukuna da idare hukukuna da aykırı bir işlemdir. Bu şekilde hayata geçirilen bir 'planlama' ile kamu kaynaklarının heba edilmesi kaçınılmazdır” denildi.

"MESLEK ODALARI VE UZMANLARIN UYARILARINA RAĞMEN KAOSA YOL AÇAN PROJELER YAPILDI”

Üsküdar Meydan’ında kaotik bir durumun hâkim olduğunu belirtildiği açıklamada "Meydan, bütünlüğünü kaybetmiş, meydan olmaktan çıkmıştır. Ancak bu kaosu yaratan tüm projelerin sahibi, dolayısıyla birinci dereceden sorumlusu bizzat İBB ve merkezi hükümettir. Mimarlar Odası ve birçok meslek odası, uzmanlar, akademisyenler, bu kaosa yol açan projeler yaşama geçirilmeden önce eleştirilerini iletmiş, gerek planlama sürecine, gerekse proje elde etme yöntemine yönelik önerilerde ve projelerle ilgili eleştirilerde bulunmuşlardır" denildi. Yeni projenin yeni bir kaosa neden olacağının kaydedildiği açıklamada, "Yanlış projelerle yok edilen tarihi meydan, deniz doldurularak geri getirilemez” ifadelerine yer verildi.

İBB’ye konuyu tekrar değerlendirmesi ve projeden vazgeçilmesi çağrısında bulunan Mimarlar Odası, meslek odaları olarak planlama sürecinde her türlü sorumluluğu almaya talip olduklarını açıkladı.