ANKARA () - MİMARLAR Odası Ankara Şubesi içinde kanserojen madde asbest bulunan ve yıkımına başlanan Maltepe Havagazı Fabrikası'nın yıkımının gerekli önlemler altında yapılmadığını savunarak yıkımın durdurulması için Bölge İdare Mahkemesine başvurdu. Ankara 7. İdare Mahkemesi, başvuru üzerine Maltepe Havagazı Fabrikası'nın yıkımının durdurulmasına karar verdi.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Havagazı Fabrikası'nın yıkımının durdurulması için Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu (2)
ANKARA () - MİMARLAR Odası Ankara Şubesi içinde kanserojen madde asbest bulunan ve yıkımına başlanan Maltepe Havagazı Fabrikası'nın yıkımının gerekli önlemler altında yapılmadığını savunarak yıkımın durdurulması için Bölge İdare...
01 Mart 2017 Çarşamba 16:50
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