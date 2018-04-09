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Mimar Sinan, doğduğu Ağırnas'ta anıldı

MİMAR Sinan vefatının 430'uncu yılında doğum yeri Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde törenle anıldı. Türk mimarisinin babası sayılan Mimar Sinan için mahalle meydanında yapılan konuşmaların ardından, dünyaya geldiği...

Mimar Sinan, doğduğu Ağırnas'ta anıldı
MİMAR Sinan vefatının 430'uncu yılında doğum yeri Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde törenle anıldı. Türk mimarisinin babası sayılan Mimar Sinan için mahalle meydanında yapılan konuşmaların ardından, dünyaya geldiği ve çocukluğunun geçtiği şimdilerde müze olan ev gezildi. Ardından Neslihan Parkı'nda konuklara etli bulgur pilavı ikram edildi
Ağırnas Mahallesi'ndeki törene Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa  Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, protokol mensupları ile Mimar Sinan'ın torunları ve öğrenciler katıldı. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, törende yaptığı konuşmada, ’Başmimar Mimar Sinan dünyanın, ülkemizin ve Kayserimizin onur ve gurur kaynağı bir şahsiyettir. Ölümünün 430'uncu yıl dönümünde bu etkinliklerle Mimar Sinan'ı genç nesillere tanıtmayı, eserlerini göstermeyi hedefliyoruz ''dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ağırnas’ta düzenlenen Mimar Sinan’ı anma etkinliklerine katıldı. Törende yaptığı konuşmada Mimar Sinan’ın yaşadığı çağın imkansızlıklarına rağmen yüzlerce eseri miras bıraktığını ifade eden Başkan Çelik, Sinan’ın gösterdiği gayreti örnek alarak daha büyük bir tempo ile çalıştıklarını söyledi. Çelik, yaptığı konuşmada Mimar Sinan’ın ölümünün üzerinden asırlar geçmiş olmasına rağmen unutulmayan ve önümüzdeki asırlar boyunca da unutulmayacak olan bir kişi olduğunu belirtti. Tüm dünyanın tanıdığı ve saygı duyduğu böyle bir değerin bu topraklarda yetişmesinden gurur duyduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Kayseri zenginlikler şehridir. Bu zenginliklerin başında da insanımız geliyor. Bir taraftan Seyyid Burhaneddin, İbrahim Tennur, Davud El Kayseri gibi manevi mimarları, bir taraftan da Mimar Sinan, Elia Kazan, Balyan Kardeşler gibi kıtalar arası hizmet veren insanları yetiştirmişiz. Mimar Sinan bir insanın kendisini yetiştirdiği takdirde neler yapabileceğini gösteren en önemli örneklerden birisi. Anadolu’nun bir köyünde doğan bir insan dünyanın en önemli mimarı olabiliyor. Ve bir ömre her biri birbirinden harika yüzlerce eser sığdırabiliyor. Rabbim hepimize Mimar Sinan gibi hayırlı hizmet ömürleri nasip etsin” dedi.
'GURUR DUYUYORUZ'
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'da '' İlçemiz sınırlarındaki  eski adıyla Ağırnas kasabası, şimdiki adıyla Ağırnas mahallesinden çıkıp, adını dünyaya duyuran bu ünlü mimarımızı bugün burada minnet ve rahmetle anıyoruz.  Sinan, sadece mimarlık alanında değil, mühendislik alanında, askeri alanda ve şehir planlamacılığıı dalın da da bir dehadır. Kendisiyle bu topraklardan çıktığı için gurur ve onur duyuyoruz'' diye konuştu.

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