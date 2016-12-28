Milli triatloncu İlayda, azmiyle örnek oldu

BALIKESİR Üniversitesi (BAUN) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1'inci sınıf öğrencisi milli triatloncu 18 yaşındaki İlayda Kara, başarıya doymuyor. Geçirdiği bir sakatlık sonrası spor hayatının bittiği düşünülürken azmi ve disiplinli çalışmasıyla geri dönen, Avrupa ve Balkan üçüncülüğü, 6 kez de Türkiye şampiyonluğu elde eden Kara, 7 yılda 100'ün üzerinde madalya alarak kenti gururlandırdı. Kara, hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu söyledi.Judo antrenörü baba, judo Türkiye ikincisi annenin kızı olan İlayda Kara, spora 2009'da yüzme branşıyla başladı. Defalarca il ve bölge şampiyonu oldu. 40 kez kürsüye çıktı. Madalya, kupa ve başarı belgeleri aldı. 2013'te yüzme ve triatlon antrenörü Yüksel Işık'ın önerisiyle triatlon sporuna başladı. Triatlona başladığı yıl, Romanya'da Yıldızlar Triatlon Balkan Kupası Şampiyonu, Sırbistan Kladova'da Yıldızlar Triatlon Balkan 2'ncisi oldu. Mersin, Yalova, İznik, Antalya, Kuşadası, Çeşme'deki müsabakalarda Yıldızlar Triatlon Türkiye Şampiyonu, Denizli'de Aquatlon Türkiye 2'incisi, Balıkesir'de Atletizm 3000 metre il 1'incisi oldu. Başarılar geldikçe çalışma temposunu arttıran İlayda Kara, 2014 yılında da girdiği yarışmalarda madalyaya doymadı. Bulgaristan Gençler Balkan 3'üncüsü, Elazığ Gençler Balkan Kupası 3'üncüsü, Alanya Gençler Avrupa 10'uncusu, Antalya Triatlon Gençler Türkiye 2'incisi, Taşucu Triatlon Gençler Türkiye Şampiyonu, İstanbul Triatlon Gençler Türkiye 2'incisi, Balıkesir Aquatlonu Gençler Türkiye Şampiyonu, Denizli Aquatlonu Gençler Türkiye Şampiyonu, İzmir Duatlonu Gençler Türkiye 3'üncüsü olarak kürsüye çıktı.YAŞADIĞI SÜRECİ ANLATTIMilli sporcu Kara, 2014'ün son aylarında ağırlık antrenmanı yaparken, düşerek sakatlandı. Diz ve ayak kemikleri ayrıldı, ayak bileğindeki lifler koptu. Pek çok spor otoritesi yıldızı yeni parlayan İlayda için, "Artık spor hayatı bitti. Eski başarıları yakalayamaz" dedi. İlayda Kara yılmadı, iyileşir iyileşmez, çalışmalara başladı. 2015 yılı O'nun için, zümrüd-ü anka kuşu gibi küllerinden tekrar doğma yılı oldu. İlayda, sakatlık dönemini şöyle anlattı:"Antrenman yaparken, ağırlıklarla düşmem sonucunda ayak bileğimdeki lifler koptu, dizim ve ayak bilek kemiklerim ayrıldı. Bu süreçte bir ayı yatakta hareketsiz geçirdim. 2 ay 2 değnekle, sonra tek değnekle gezmeye başladım. Daha sonra dizlik ve bilekliklerle dolaştım. Dizlikleri çıkarınca yürüme egzersizlerine başladım. Sakatlığım süresince ailemin bana büyük desteği oldu. Beni motive ettiler. 10 ay sonra antrenmanlara başladım. 20 ay sonra yarışmalara katıldım ve peş peşe Türkiye şampiyonlukları elde ettim. Bu yıl Alanya'da 26 yıldır yapılan Triatlon Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olarak, burada kürsüye çıkan tek Türk sporcu ben oldum. Kısa vadedeki hedeflerim balkan şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonalarında kürsüye çıkmak. Uzun vadedeki hedeflerimin başında 2018 yılında yapılacak Akdeniz Olimpiyatları'na katılabilmek ve tüm sporcuların hayali olan 2020 Tokyo Olimpiyatlarında yarışabilmek" dedi.HER GÜN 5 SAAT ÇALIŞIYORİlayda Kara, 2016 yılında Avrupa ve Balkan 3'üncüsü, 6 kez Triatlon Türkiye şampiyonu, 2 kez Biatlon Türkiye şampiyonu oldu. Başarısının disiplinli çalışmaktan kaynaklandığını vurgulayan İlayda Kara, "Sabahları 2 saat koşu ve bisiklet, akşamları 1.5 saat yüzme antrenmanı yapıyorum. Isınma çalışmaları ile birlikte 5 saati buluyor. Benim en büyük sıkıntım sponsorumun olmaması. Yarışmalarda defalarca geçtiğim sporcuların sponsorları var. Ben kendi olanaklarımla, okul harçlığımdan biriktirdiklerimle alemin desteği ile çalışıyorum. Benim zoruma giden bu başarılara rağmen sponsorumun olmaması. Antrenman yaptığım bisiklet 7 bin lira ama bu yeterli değil, daha iyileri var. Bu beni yıldırmıyor. Çalışmalarımı aralıksız sürdürüyorum. Çünkü 21 Ocak'ta milli takım seçmeleri ve sonrasında kamp başlayacak. Daha sonra yılın ilk yarışması olan Portekiz'deki Triatlon Avrupa Kupası Nisan ayında yapılacak. Amacım önce milli takıma seçilip, daha sonra Portekiz'de kürsüye çıkmak. En büyük idealim ise okulumu bitirip beden eğitimi öğretmeni olmak" dedi.GURUR DUYUYORUZMilli Sporcu İlayda'nın babası Ercan Kara, "Kızım 2013 yılından bu yana yarışmalara katılıyor. Fakat genç bir sporcunun yaşamaması gereken bir sakatlıkla karşılaştı. Buna rağmen ayakta kalıp spora devam etmeyi başardı. Aynı zamanda sporla eğitimin birlikte sürdürüleceğinin en güzel örneklerinden birini oluşturdu ve Balıkesir Üniversitesine birincilikle girdi. Milli forma altında elde ettiği başarılarıyla ailesi olarak gurur duyuyoruz" dedi. Anne Zuhal Kara da, "Biz İlayda'nın ne önünde, ne arkasında olduk. Her zaman yanında olduk. Ne arzu ediyorsa, o konuda desteğimizi verdik. Türk Bayrağı'nın altında, göğsünde ay-yıldızlı formayla yarışıyor ve bizi gururlandırıyor. Başarı için çok çalışıyor. Sabahları saat 05.00'te kalkıp antrenmana gidebilen azimli ve aynı zamanda özverili. Onunla gurur duyuyorum ve çok daha iyi başarılar elde edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

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