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Milli takım eşofmanını depremzedelere gönderdi
GENEL 29.01.2020, 13:12
AMASYA'da yaşayan Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu eski güreşçi Mahmut Demir, milli takımda yıllarca giydiği ay yıldızlı eşofmanını, kentte başlatılan yardım kampanyası kapsamında deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderdi.
Valilik, belediye, AFAD ve Kızılay koordinesinde depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan yardım kampanyası sürerken, kent meydanında kurulan yardım çadırına da vatandaşlar, kıyafet yardımında bulunuyor. Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu eski güreşçi Mahmut Demir de kampanyaya destek verdi. Milli takımda yıllarca giydiği ay yıldızlı eşofmanını, deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderen Demir, "Milli takım eşofmanımı yıllardır bu ülke bana emanet etmişti, şu anda ülkemin insanlarının üşüdüğü yerde ben emaneti gerçek sahibi olan aziz yüce Türk milletine tekrar emanet ediyorum. Şampiyon kardeşlerinin kıyafeti, bu soğuk günde onları ısıtacaktır diye düşünüyorum. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türk milletine büyük geçmiş olsun, birlik beraberliğimiz daim olsun" dedi.
Valilik, belediye, AFAD ve Kızılay koordinesinde depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan yardım kampanyası sürerken, kent meydanında kurulan yardım çadırına da vatandaşlar, kıyafet yardımında bulunuyor. Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu eski güreşçi Mahmut Demir de kampanyaya destek verdi. Milli takımda yıllarca giydiği ay yıldızlı eşofmanını, deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderen Demir, "Milli takım eşofmanımı yıllardır bu ülke bana emanet etmişti, şu anda ülkemin insanlarının üşüdüğü yerde ben emaneti gerçek sahibi olan aziz yüce Türk milletine tekrar emanet ediyorum. Şampiyon kardeşlerinin kıyafeti, bu soğuk günde onları ısıtacaktır diye düşünüyorum. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türk milletine büyük geçmiş olsun, birlik beraberliğimiz daim olsun" dedi.
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