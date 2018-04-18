Milli Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan öldürüldü-1

Ali AKSOYER - İSTANBUL,()
MİLLİ Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan, Sirkeci’de boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası saldırganın yakalanırken olayın nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
ümraniye escort
Ali AKSOYER - İSTANBUL,() MİLLİ Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan, Sirkeci’de boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası saldırganın yakalanırken olayın nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
18 Nisan 2018 Çarşamba 16:19
Ali AKSOYER - İSTANBUL,()
MİLLİ Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan, Sirkeci’de boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası saldırganın yakalanırken olayın nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:23
|06:13
|13:15
|17:00
|19:55
|21:32