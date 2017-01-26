Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan Milli Savunma Üniversitesi’ne ziyaret

İSTANBUL () - MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'yu ziyaret etti. Askeri törenle karşılanan Bakan Işık, kampüs alanında incelemelerde bulundu.
(FOTOĞRAF)
İSTANBUL () - MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'yu ziyaret etti. Askeri törenle karşılanan Bakan Işık, kampüs alanında incelemelerde bulundu. (FOTOĞRAF)
26 Ocak 2017 Perşembe 15:11
İSTANBUL () - MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'yu ziyaret etti. Askeri törenle karşılanan Bakan Işık, kampüs alanında incelemelerde bulundu.
(FOTOĞRAF)
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