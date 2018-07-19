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Milli Savunma Bakanı Akar, Hakkari Valiliğini ziyaret etti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlarla birlikte Hakkari Valiliği ve Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Akar'ın ziyareti ile ilgili resimler Hakkari valiliğinin resmi internet sayfasından da yayımlandı. Bakan Akar,...

Milli Savunma Bakanı Akar, Hakkari Valiliğini ziyaret etti
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlarla birlikte Hakkari Valiliği ve Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Akar'ın ziyareti ile ilgili resimler Hakkari valiliğinin resmi internet sayfasından da yayımlandı.
Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hakkari merkez ve Çukurca ilçesine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.
Yüksekova'daki Selahaddin Eyyubi Havaalanı'nda Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Funda Toprak,Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu tarafından karşılanan Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, daha sonra helikopterle Hakkari merkeze geçti. Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, Hakkari Valiliğini ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Akar, bir süre Vali Toprak ile görüşüp kentte yapılan hizmetler ve projelerle ilgili brifing aldı.
Dün geceyi Hakkari'de geçiren Bakan Akar, bugün sabah saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç'ı da makamında ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Akar, ziyaret kapsamında Çukurca ilçesine bağlı Dağbaşı üs bölgesinde de incelemelerde bulundu. Bakan Akar, incelemelerin ardından kentten ayrıldı.

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