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Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu

ANKARA,()-MİLLİ Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 2 - 7 - 9 - 6 - 2 - 8 - 8 rakamlarının bulunduğu bilete isabet etti.

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu

MİLLİ Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 2 - 7 - 9 - 6 - 2 - 8 - 8 rakamlarının bulunduğu bilete isabet etti.

Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyesi çeyrek bilete isabet etti. Talihlilerin biletlerinden 3'ü İstanbul, 1'i Antalya'da satıldı. Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 2796288 rakamlarının bulunduğu bilete isabet etti.

3'Ü İSTANBUL'A 1'İ ANTALYA'YA

Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyesi çeyrek bilete isabet etti. Talihlilerin biletlerinden 3'ü İstanbul, 1'i Antalya'da satıldı.

AMORTİLER 0 VE 5 OLDU

Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yılki amorti numaraları 0 - 5 oldu.

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 10 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 10 milyon liralık ikramiye "0550921" numaralı bilete isabet etti. Özel çekilişte 5 milyon liralık ikramiye ise "9066659" numaralı bilete isabet ederken, 2 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları "8932892", 1 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları da "6835248" oldu.

60 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

2796288

10 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

0550921

5 MİLYON TL KAZANAN NUMARA:

9066659

2 MİLYON TL KAZANAN NUMARA:

8932892

1 MİLYON TL KAZANAN NUMARA:

6835248

500 BİN TL KAZANAN NUMARA:

2566180

 

 

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