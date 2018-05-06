Milli Park'ta alkol yasağına tepki

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), ()- AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda, alkollü içki satışı yasaklandı. Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün 'içkili kır gazinosu' diye ihaleye çıkardığı ve Kuşadası Belediyesi'nin şirketi Arya'nın aldığı işletmelerde alkol yasağına, Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı tepki gösterdi.

Yaz aylarında günde 10- 15 bin ziyaretçinin giriş yaptığı Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda, içki satış yasağı geldi. Orman ve Su işleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, daha önce 'içkili' ibaresiyle ihaleye çıkardığı büfe, kafe ve kır lokantalarında alkol satışını yasakladı. Milli Park içindeki tüm hizmet ünitelerini 2014 yılında ihaleyle, Kuşadası Belediyesi'nin şirketi 'Arya' adına aldıklarını ve ihale şartnamesinde alkol satışı yapılmayacağına ilişkin hiçbir ibare bulunmadığını, aksine 'içkili kır lokantası' vurgusunun olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Özer Kayalı, yasağa anlam veremediklerini söyledi. Belediye Meclisi'nin mayıs ayı olağan toplantısında gelişmeleri meclis üyelerine aktaran ve iki yıl öncesinden başlayarak alkol satışının yasaklanması için baskı yapıldığını öne süren Kayalı, "Daha önce alkol satışı için aldığımız ruhsatlarda Milli Parklar Müdürlüğü'nün iznini almadığımız gerekçesiyle yasaklamaya çalıştılar. Oysa zaten ihale şartnamesinde 'içkili kır lokantası' ibaresi var. Zaman zaman içki satılmaması için baskı yaptılar. Son olarak önceki gün gelip tutanak tutmuşlar. 'Alkol satışı yapmayacaksınız' demişler. Ayrıca alkol dağıtımı için gelen toptancı araçlarına giriş izni vermeyeceklerini bildirmişler" dedi.

'ZARARA RAĞMEN İŞLETİYORUZ'

Milli Park girişi hariç İçmeler, Aydınlık, Karasu ve Kavaklıburun koylarındaki kır gazinosu, büfe, plaj aktiviteleri ile temizlik hizmetlerini belediye şirketi Arya'nın zarar etmesine karşın yürüttüğünü söyleyen Kayalı, şöyle konuştu:

"Biz, Kuşadası'nın önemli bir değerine sahip çıkmak adına turizmcilerin, resmi makamların, sivil toplum örgütlerinin geniş desteği ile ihaleye girdik. Amaç bu doğa harikasını korumak, orada herhangi bir olumsuzluk yaşanmasına izin vermemekti. Geçen yıl 2 milyon 13 bin lirası kira olmak üzere 4 milyon 492 bin lira giderimiz var. 17'si temizlik bölümünde, toplam 120 çalışan var. Buna karşılık gelir ise 850 bin lirası içkiden olmak üzere 2 milyon 500 bin civarında. Zarar ediyor olabiliriz. Zarar başka yerden kapatılabilir, yeter ki Türkiye'nin en önemli oksijen depolarından biri olan Milli Park'a sahip çıkalım, kötü emelli insanların eline geçmesin. Amaç kar etmek değil, orasının doğru ellerde, doğru işletilmesiydi. Şartnamede 'içkili kır lokantası' yazıyor, ama 'içki satılıyor' diye tutanak tutuluyor. Bu kadar üstümüze gelinince olmuyor. Bu dayatmalar olunca, açıkçası buradan çekilmeyi dahi düşünmeye başladık. Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile görüşmemiz olacak. Sonrasında çekilmek dahil tüm seçenekleri değerlendireceğiz."

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, sorunun çözümü için CHP, Ak Parti ve İYİ Partili belediye meclis üyelerinden destek istedi.



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