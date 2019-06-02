Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına 21 yıl hapis cezası
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına...
Bayramda havası nasıl olacak?
Bayramda havası nasıl olacak?
İçişleri Bakanlığından 'Silivri Cezaevi' açıklaması
İçişleri Bakanlığından 'Silivri Cezaevi' açıklaması
HSK yaz kararnamesiyle 3 bin 722 hakim ve savcının yeri değişti
3 bin 722 hakim ve...

Milli mücadelenin 100'üncü yılına özel opera ilgi gördü

SAMSUN Devlet Opera ve Balesi’nde, 19 Mayıs’ın 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahnelenen 'Yeniden Doğuş' operası, beğeniyle izlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla birlikte Kurtuluş Savaşı'nı...

Milli mücadelenin 100'üncü yılına özel opera ilgi gördü
SAMSUN Devlet Opera ve Balesi’nde, 19 Mayıs’ın 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahnelenen 'Yeniden Doğuş' operası, beğeniyle izlendi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla birlikte Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelişinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler sürüyor. Etkinlikler kapsamında, Kurtuluş Savaşı yıllarının canlandırıldığı 'Yeniden Doğuş' operası, dün akşam Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından sahnelendi. Proje ve sanat yönetmenliğini Murat Karahan, orkestra şefliğini Serdar Yalçın, rejisörlüğünü Şahan Gürkan ve koreografi düzenlemesini Görkem Cengiz’in üstlendiği opera, izleyiciler tarafından beğeni topladı. Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, sahneledikleri operayla etkinlik yılını tamamladı.
'YENİDEN DOĞUŞ' OPERASI
Balkan Savaşı sonrası Rumeli'den İstanbul'a göç etmek zorunda bırakılan halkın hikayesini ele alan eserde, 1'inci Dünya Savaşı yılları, Çanakkale Savaşı, işgal yıllarındaki İstanbul, Bandırma Vapuru ile Samsun yolculuğu, Amasya, Erzurum ve Sivas kongreleri, Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı ve cumhuriyetin ilan edilme süreci, aryalar, düetler, koro parçaları ve danslarla anlatılıyor. Türk opera tarihinde bir ilk olan ve belgesel niteliği de taşıyan eserde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de ilk kez opera sahnesinde canlandırılıyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328