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Milli Eğitim Şube Müdürünün tepki çeken sosyal medya paylaşımına soruşturma

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zekeriya Çamlıbel hakkında Facebook hesabında yaptığı "İlk kez ülkemizi geri almak için bu kadar yaklaştık. Bu 90 yıl...

Milli Eğitim Şube Müdürünün tepki çeken sosyal medya paylaşımına soruşturma

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zekeriya Çamlıbel hakkında Facebook hesabında yaptığı "İlk kez ülkemizi geri almak için bu kadar yaklaştık. Bu 90 yıl sonraki ilk dönüm noktamız" paylaşımı nedeniyle soruşturma açtı. Tepkinin ardından Çamlıbel, paylaşımı kaldırarak hesabını kapattı.
Pamukkale İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zekeriya Çamlıbel'in bir süre önce Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "İlk kez ülkemizi geri almak için bu kadar yaklaştık. Bu 90 yıl sonraki ilk dönüm noktamız. Ya sandıkları patlatıp Osmanlı'nın torunları olarak masaya yumruğumuzu vurup sahaya ineceğiz, ya da bir 90 yıl daha sürünmeye devam edeceğiz. Ne diyordu İmam-ı Şafi Hazretleri; Fitne zamanı, düşman oklarını takip edin, o sizi Hakka götürür" ifadeleri yer aldı. Denizli İl Milli Eğitim Şube Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı ve bazı okul müdürü ve müdür yardımcıları da paylaşımı beğendi.
Kentte tepkilere neden olan paylaşımla ilgili açıklama yapan Eğitim- İş Denizli Şube Başkanı Kadem Özbay, Çamlıbel'in paylaşımını 'rezalet' ve 'Cumhuriyet düşmanlığı' olarak nitelendirdi.  Özbay, Çamlıbel hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtip, Denizli Valiliği'ni ve Cumhuriyet Savcılığını göreve davet etti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tepki çeken paylaşım yapan Pamukkale İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zekeriya Çamlıbel hakkında idari soruşturma başlattı. Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, olayla ilgili Çamlıbel hakkında soruşturmanın açıldığını, müfettiş soruşturmasının ardından hazırlanacak raporun Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderileceğini, kararın bakanlık tarafından verileceğini söyledi.

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