Milli Eğitim Müdüründen 50 yaşında üniversite bitiren şoförüne sürpriz kep töreni

YALOVA Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, 50 yaşında üniversite mezunu olan şoförü Vahin Şeker için kurumda sürpriz mezuniyet töreni düzenledi. Sürpriz karşısında şaşıran Şoför Vahit Şeker, “Öğrenmenin yaşı yok” dedi.19 yıldır Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan makam şoförü Vahit Şeker, Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve kurumdaki çalışma arkadaşlarının teşviki ile Anadolu Üniversitesi Ev Ekonomisi Bölümü’ne kayıt yaptırdı. Aldığı eğitim sonucu 2 yıllık önlisans mezunu olan Şeker için Müdür Ali Tosun sürpriz bir kep töreni düzenledi. Müdürlük personeli de Şeker için kep ve cübbe hazırladı. Şeker için Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından verilen diplomanın temsili kopyası hazırlandı. Vahit Şeker, tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından “Müdür bey seni salonda bekliyor” denilerek salona çağırıldı. Müdür Tosun ve kurum çalışanları Şeker’i mezuniyet cübbesi ve diploma ile karşıladı. Düzenlenen sürpriz karşısında oldukça şaşıran Şeker’e önce cübbesi giydirildi ardından da Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun tarafından diploması takdim edildi. Törende kurum arkadaşları da Vahit Şeker ile hatıra fotoğrafı çektirdi.‘EĞİTİMİNİ 4 YILA TAMAMLAMASINI İSTİYORUZ’Müdür Tosun şoförünü kutlayarak, “Bizim şoför arkadaşımız da bu yaşta eğitimin devam edebileceğini bize gösterdi. 2 yıllık üniversiteyi tamamladı ve biz de arkadaşımıza sürpriz bir kep töreni düzenledik. Biz eğitimini 4 yıla tamamlamasını istiyoruz. Kendisini yürekten tebrik ediyorum” dedi.50 yaşında üniversite mezunu olan Vahit Şeker ise “Arkadaşlarımız böyle bir töreni bize uygun görmüşler kendilerine çok teşekkür ediyorum. Üniversiteyi bitirdik hayırlısıyla. Eğitimin yaşı yok. Benim bir çocuğum üniversiteden geçen yıl mezun oldu. Bir çocuğum ise bu yıl üniversiteye başlayacak” şeklinde konuştu.

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