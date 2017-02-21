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Milli Eğitim Bakanlığı: Özel Eğitim Öğretmenleri nöbet tutmaz

Ferit ASLAN / DİYARBAKIR, () - MİLLİ Eğitim Bakanlığı, okullarda bulunan özel eğitim sınıflarında görevli özel eğitim öğretmenlerine nöbet görevi verilip verilemeyeceği konusunda yaşanan tereddütlere açıklık getirdi. Bakanlıktan...

Milli Eğitim Bakanlığı: Özel Eğitim Öğretmenleri nöbet tutmaz

Ferit ASLAN / DİYARBAKIR, () - MİLLİ Eğitim Bakanlığı, okullarda bulunan özel eğitim sınıflarında görevli özel eğitim öğretmenlerine nöbet görevi verilip verilemeyeceği konusunda yaşanan tereddütlere açıklık getirdi. Bakanlıktan 81 il Valiliğine yazı yazılarak, "Yönetmelik hükümleri ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda, Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda görevli özel eğitim öğretmenlerine nöbet görevi verilmesinin mümkün olmayacağı değerlendirilmektedir" denildi.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki, 'Özel eğitim sınıfı' öğretmenlerine nöbet yazılıp yazılmaması ile ilgili okul yönetimlerinin teredüte düşüp Bakanlıktan görüş istemesi üzerine Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 81 il Valiliğine r yazı gönderildi. 'Özel eğitim sınıfı öğretmenlerine nöbet görevi' konulu yazıda, Genel Müdürlüğe bağlı okullarda bulunan özel eğitim sınıflarında görevli özel eğitim öğretmenlerine nöbet görevi verilip verilemeyeceği konusunda tereddüte düşüldüğüne ilişkin görüş talebi yazıları ulaştığı belirtilirek, şöyle denildi:
"İlgili yönetmeliğin Müdür yardımcısı ve öğretmenlerin nöbet görevi başlıklı 44. maddesinde, özel eğitim sınıfı öğretmenlerine nöbet görevi verileceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Bu bağlamda, önetmelik hükümleri ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda görevli özel eğitim öğretmenlerine nöbet görevi verilmesinin mümkün olmayacağı değerlendirilmektedir."

 

 

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