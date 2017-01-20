Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'müfredat eleştirisi' çağrısı

EĞİTİM müfredatında yapılan değişikliği askıya çıkaran Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere e- posta yolu ile gönderdiği çağrıda, yapılan değişikliğin incelenmesi ve eleştirilmesini istiyor. Hazırlanan web sitesinde veliler için de bir bölüm bulunuyor.Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı çerçevesinde gerçekleştirdiği, ilkokul, ortaokul ve lise kurumlarında uygulanan derslerin öğretim programlarının değerlendirmesi, sadeleştirilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarında hazırlanan taslakları askıya çıkardı. Öğretmenlere e- posta yoluyla bir çağrı yollayan Milli Eğitim Bakanlığı mufredat.meb.gov.tr adresinde yayınlanan taslakların incelenerek eleştiri, görüş ve önerilerini iletmesini istedi. Gönderilen mesajda, "Demokratikleşme, şeffaflık ve katılımcılık ilkeleri Bakanlığımız tarafından önem verilen ilkeler arasında yer almaktadır. Bu nedenle paydaşımız olarak eleştiri, görüş ve önerileriniz Bakanlığımızca önemsenmektedir" ifadelerine yer verildi. Taslak öğretim programlarına yönelik inceleme, değerlendirme, görüş ve önerileri en geç 3 Şubat 2017 tarihi mesai bitimine kadar gönderilmesi gerekiyor.FOTOĞRAFLI