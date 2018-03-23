Milli Eğitim Bakanlığı iki yılda 71 bin 912 davanın tarafı oldu

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşların, 2016-2017 yıllarında taraf olduğu adli ve idari dava sayısının toplam 71 bin 912 olduğu bildirildi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruşların taraf olduğu adli ve idari dava sayıları ile ilgili yazılı soru önergesini Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yanıtladı. Bakan Yılmaz'ın imzası ile Tanrıkulu'ya gönderilen cevapta, 2016 yılında 26 bin 429'u idari, 9 bin 685'i adli olmak üzere toplam 36 bin 114 dava açıldığı belirtildi. Açılan 18 bin 695 idari ve 425 adli davanın reddedildiği belirtilen yanıtta, 249 davanın ise OHAL komsiyonuna gönderildiği belirtildi. Bakanlığın gönderdiği yanıta göre, 2017 yılında ise 30 bin 95'i idari, 5 bin 703'ü adli olmak üzere toplam 35 bin 798 dava açıldı. Bu davalardan 1273'ü idari ve 94'ü adli olmak üzere toplam 1367'si reddedildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre, son iki yılda Bakanlığın tarafı olduğu toplam 71 bin 912 idari ve adli dava açıldı, bu davalardan 20 bin 487'si reddedildi.