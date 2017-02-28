Milli Eğitim Bakanlığı, 80 ilde Suriyeli Amina'yı arıyor

SURİYE'deki İç savaş nedeniyle ailesi ile Türkiye'e göç etmek zorunda kalan ve Mersin'in Mezitli İlçesi Fatma Aliye Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 10'uncu sınıfta eğitimine devam eden Suriyeli 17 yaşındaki Amina Alhammoud, okula devam etmeyince önce okul yönetimi ailesine ulaşarak devamsızlığın nedenini sordu. Öğretmenleri, adresi olmadığından telefon ile aradıkları Suriyeli Amina Alhammoud, velisinin rahatsızlığı nedeniyle konuşamayacağını Suriyeli okuluna gideceğini belirterek telefonu kapattı. Okulu kendisine bir daha ulaşamayınca Mersin Valiliği'ne durumu bildirdi ve Valilik, Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden 80 ile yazı yazarak Suriyeli Amina'nın durumunun araştırılmasını istedi.Suriye'den Türkiye'ye iç savaş nedeniyle göç eden ve ailesi ile Mersin'in Mezitli ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Suriye'li Amina Alhammoud, Mezitli İlçesi Fatma Aliye Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 10'uncu sınıf Tarım Alanı Teknolojisi bölümünde eğitime başladı. Suriyeli Amina'nın önce 1 hafta ardından 17 gün özürsüz okula devam etmeyince okul yönetimi tarafından tutanak tutuldu. 2 Aralık 2016 tarihinde hazırlanan son tutunakta, şöyle denildi:"Okulumuz AMP/10B Tarım Teknolojileri alanı 6000 numaralı Amina Alhammoud (TCKN. ......8) isimli öğrencimizin devamsızlığıyla ilgili (özürsüz 26 gün) sistemde kayıtlı telefon numarası aranmış ancak veliyle iletişim kurulamamıştır. Yapılan aramada telefona öğrenci çıkmış olup, velisinin rahatsızlığı sebebiyle konuşamayacağını, kendisinin Suriyeli okuluna gideceğini belirtmiş, öğrenciye, okulumuzun kayıtlı öğrencisi olmasıyla sebebiyle okula devamanını yasal zorunluluk olduğu, okulamuza gelmesi gerektiği bilgisi tarafımızca verilmiştir."E-OKUL, MERNİS VE GÖÇ İDARESİNDE İKAMET KAYIT BULUNMADISuriyeli Amina Alhammoud'a bir türlü ulaşamayan Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yazı ile buşvurdu. Yazıda, Fatma Aliye Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde sürekli devamsız durumda olan Suriyeli uyruklu Amina Alhammoud adlı öğrencinin e-okul sisteminde ve İlçe Nüfus Müdürlüğündeki Mernis sisteminden adresin bulunmadığını vurgularken, varsa ikametgah adresi istendi.İl Göç İdaresi Müdürlüğünden de Amina'nın adresi bulunmazken, Mersin Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden 80 ile yazı yazarak Suriyeli Amina'nın akıbetini surdu. 80 il Valiliğine oradan tüm okullara gönderilen yazıda şöyle denildi:"İlimiz Mezitli İlçesi Fatma Aliye Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 10. sınıf Tarım Alanı Teknolojisi Suriye uyruklu öğrenci Amina Alhammoud'un 9..... Yabancı Tanıtma Kimlik Nolu sürekli devamsız olduğu, okula devam etmediği ve ikamet bilgisine ulaşılmadığı ile ilgili Mezitli Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ilgili yazısı ilişikte gönderilmiştir. Bilgilerinizi ve adı geçen öğrencinin durumu hakkında iliniz dahilinde araştırma yapılarak sonuçtan bilgi verilmesini arz ederim."

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