Flaş HaberUğurcan Çakır: Ne mutlu Türk’üm diyene
Son Dakika
KAĞITHANE'DE 6 AY ÖNCE ÇÖKEN BİNANIN ENKAZINDAN ÇIKARILAN ZİYNET EŞYALARI VE PARALAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
(Geniş haber) İstanbul'da "Kimliği Getir, Daireyi Götür" Sloganıyla 150 milyon liralık dolandırıcılık: 30 gözaltı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yapılamayan derslerin telafisi gerçekleştirilecek
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, teröristlerin roket ve havanlı saldırıları nedeniyle eğitime ara verilen ilçelerdeki öğrencilerin istemeleri halinde başka okullara nakledilebileceğini söyledi. Bakan...
GENEL 17.10.2019, 13:05
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, teröristlerin roket ve havanlı saldırıları nedeniyle eğitime ara verilen ilçelerdeki öğrencilerin istemeleri halinde başka okullara nakledilebileceğini söyledi. Bakan Selçuk, öğrencilerin yapamadıkları derslerin de telafi edileceğini bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sabah saatlerinde Şanlıurfa’ya geldi. Vali Abdullah Erin’i ziyaret eden Bakan Selçuk, daha sonra sınır hattındaki Akçakale’ye geçti. Bakan Ziya Selçuk, teröristler tarafından atılan roketin isabet ettiği Milli Eğitim Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu.
İnceleme sonrası gazetecilere açıklama yapan Bakan Selçuk, Barış Pınarı Harekatı kapsamında eğitime ara vermeden devam etmek için bir takım tedbirler aldıklarını söyledi. Şanlıurfa’nın Akçakale, Suruç, Ceylanpınar, Birecik ile Mardin’in Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerindeki öğrencilerin eğitim süreçlerinin aksamadan devam etmesi için planlamalar yaptıklarını ifade eden Selçuk şöyle dedi:
“Bakanlığımızca yapılan planlamalar kapsamında söz konusu ilçelerdeki okullarda bulunan öğrencilerimizin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı ile sınırlı olmak kaydıyla, geçici olarak e-okul sisteminde nakil nedenleri arasına, ikametgah kontrolü yapılmaksızın, misafir öğrenci nakil nedeni seçilerek nakil işlemleri gerçekleştirilecektir. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerimiz ise talep etmeleri halinde öncelikle aynı türden merkezi sınav puanı ile yerleşebileceği okula, aynı türden okula yerleşememesi durumunda da puanın yeterli olduğu okula, yine yerleşememesi durumunda ise öğrencinin puanına en yakın taban puanı olan okula yerleştirilecektir. Ayrıca bu eğitim yılı sonunda ortaöğretime geçiş uygulaması kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek olan 8’inci sınıf öğrenci velilerinden nakil talebinde bulunanların, nakil iş ve işlemleri ivedilikle gerçekleştirilecektir.”
Bakan Selçuk, psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere destek verileceğini, gerekli görülmesi halinde de bu öğrencilerin yetkili kurumlara sevk edileceklerini ifade etti. Okul değişikliği yapan öğrencilerin, gittikleri okullarda destekleme ve yetiştirme kurslarına katılmalarının da sağlanacağını anlatan Bakan Selçuk, “Bütün okul öncesi ve ilköğretim kurumlarında yapılamayan derslerin telafisi gerçekleştirilecektir. Bu öğrencilerimize hafta sonu ve yarıyıl tatilinde telafi eğitimi veya yetiştirme programı uygulanacaktır” dedi.
Bakan Selçuk, açıklamasının ardından ilçedeki öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirip, Birecik ilçesine hareket etti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sabah saatlerinde Şanlıurfa’ya geldi. Vali Abdullah Erin’i ziyaret eden Bakan Selçuk, daha sonra sınır hattındaki Akçakale’ye geçti. Bakan Ziya Selçuk, teröristler tarafından atılan roketin isabet ettiği Milli Eğitim Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu.
İnceleme sonrası gazetecilere açıklama yapan Bakan Selçuk, Barış Pınarı Harekatı kapsamında eğitime ara vermeden devam etmek için bir takım tedbirler aldıklarını söyledi. Şanlıurfa’nın Akçakale, Suruç, Ceylanpınar, Birecik ile Mardin’in Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerindeki öğrencilerin eğitim süreçlerinin aksamadan devam etmesi için planlamalar yaptıklarını ifade eden Selçuk şöyle dedi:
“Bakanlığımızca yapılan planlamalar kapsamında söz konusu ilçelerdeki okullarda bulunan öğrencilerimizin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı ile sınırlı olmak kaydıyla, geçici olarak e-okul sisteminde nakil nedenleri arasına, ikametgah kontrolü yapılmaksızın, misafir öğrenci nakil nedeni seçilerek nakil işlemleri gerçekleştirilecektir. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerimiz ise talep etmeleri halinde öncelikle aynı türden merkezi sınav puanı ile yerleşebileceği okula, aynı türden okula yerleşememesi durumunda da puanın yeterli olduğu okula, yine yerleşememesi durumunda ise öğrencinin puanına en yakın taban puanı olan okula yerleştirilecektir. Ayrıca bu eğitim yılı sonunda ortaöğretime geçiş uygulaması kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek olan 8’inci sınıf öğrenci velilerinden nakil talebinde bulunanların, nakil iş ve işlemleri ivedilikle gerçekleştirilecektir.”
Bakan Selçuk, psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere destek verileceğini, gerekli görülmesi halinde de bu öğrencilerin yetkili kurumlara sevk edileceklerini ifade etti. Okul değişikliği yapan öğrencilerin, gittikleri okullarda destekleme ve yetiştirme kurslarına katılmalarının da sağlanacağını anlatan Bakan Selçuk, “Bütün okul öncesi ve ilköğretim kurumlarında yapılamayan derslerin telafisi gerçekleştirilecektir. Bu öğrencilerimize hafta sonu ve yarıyıl tatilinde telafi eğitimi veya yetiştirme programı uygulanacaktır” dedi.
Bakan Selçuk, açıklamasının ardından ilçedeki öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirip, Birecik ilçesine hareket etti.
21°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 17 Ekim 2019
|İmsak
|05:47
|Güneş
|07:11
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:56
|Akşam
|18:28
|Yatsı
|19:47
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2