Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Türkiye, eğitimde kalitesini çok yükseğe getirecek

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye inşallah kendi gücüyle, toplumun gücüyle, hayırseverlerin gücüyle eğitimde kalitesini çok yükseğe getirecek" dedi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Yalova'ya geldi. Bakan Selçuk'un kentteki programı Valilik ziyaretiyle başladı. Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ile kurum müdürlerinin karşıladığı Bakan Selçuk, burada Valilik Anı Defteri'ni imzaladı. Bakan Selçuk, ardından Kardelen Ortaokulu'nu ziyaret etti. Burada sanat ve beceri atölyelerini gezen Bakan Selçuk, öğrencilerle de yakından ilgilendi.Bakan Selçuk, ardından Uygulama Oteli'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Yalova'ya okul kazandıran hayırseverlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de eğitimde kalitenin artması amacıyla bir vizyon dokümanı hazırladıklarını söyleyen Bakan Selçuk, şöyle konuştu:"Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak bütün illerimizi ziyaret edip, bu illerimizin eğitimsel fotoğraflarını çekip, ilimizdeki eğitimin kalitesini uluslar arası standartlarda kontrol edip, hemen arkasından bir yol haritası ortaya koymak ve şehrimizin daha yüksek bir mesafe alması için ne yapılabilir, eğitimle ilgili eksiklikler aksaklıklar nelerdir, güçlü yönlerimiz nelerdir, yakın mesafelerdeki büyükşehirlerimize yönelik olarak ayrı bir merkez oluşturarak, çocuklarımızın Yalova'da eğitim arzusunu nasıl güçlendiririz, eğitimi kalite olarak ileriye götürdüğümüzde ekonomimizi nasıl güçlendirebiliriz, Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde eğitim sistemimizin uluslararası alanda bir mukayese zemini üzerinde daha da gelişmesi için ne tür tedbirler alınabilir diyerek, bir vizyon dokümanı ortaya koyuyoruz. Türkiye ay ay, yıl yıl ne zaman neyi nasıl yapacağını, niçin yapacağını çok net biçimde ortaya koydu. İlk proje dahilinde, bir projeksiyon dahilinde Türkiye'nin gelişmesine yönelik olarak çeşitli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bunu yaparken de mutlak suretle bilimin, aklın gücünü kullanıyoruz. Bunun dünya çapındaki yolu bilimden geçiyor, akıldan geçiyor. Türkiye inşallah kendi gücüyle, toplumun gücüyle, hayırseverlerin gücüyle eğitimde kalitesini çok yükseğe getirecek. Hayırseverlik Türkiye'de maalesef çok net anlaşılmıyor. Herkesin parası olabilir, herkesin bütçesi olabilir ama herkes hayır yapamaz. Bu nasip işidir, kısmet işidir. Gönül işidir."'YALOVA, NEW YORK'A GÖRE NEREDE; ÖLÇÜM BU'Eğitimde küresel rekabetin olması gerektiğini dile getiren Bakan Selçuk, bu anlamda Yalova'nın diğer iller arasındaki konumuna değil, uluslararası konumuna baktığını dile getirdi. Selçuk, "Yalova var olanla tatmin olmamalı. Yalova çok daha büyük mesafeler alabilecek potansiyele sahip. Eğitim konusunda da genel olarak olumlu bir tablo var. Yalova Türkiye'nin başka şehirlerine göre iyi olabilir. Yalova New York'a göre nerede, Paris'e göre nerede, Londra'ya göre nerede; benim ölçüm bu. Türkiye küresel rekabet içerisinde olması gereken bir ülke. Yoksa kendi kendimizle yarışarak bir yere varmamız mümkün değil" dedi.BAKANDAN ESPRİLİ YANITMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuşmanın ardından hayırseverlere teşekkür belgesi takdim etti. Bakan Selçuk'un Yalova'ya 13 okul kazandıran hayırsever Rahmi Tokay ile yaptığı sohbet dikkat çekti. Hayırsever Tokay, "Ben eski bir öğretmenim. İdeallerim vardı, yatılı okulu devlet okulunda okudum. Elbisemi, ayakkabımı her şeyimi devlet verdi. 1958'de söz verdim, 'Rabbim bir gün fırsat verirse bana verdiklerini kat kat geriye vereceğim' dedim. Öğretmenliği bırakıp inşaata başladım" dedi. Bakan Selçuk ise bunun üzerine "Doğru yolu bulmuşsunuz" diyerek espri yaptı. Hayırsever Tokay, "Ondan kazandığım paranın tamamını da Yalova'nın ilk devlet hastanesinin yapımında hibede bulundum. Sonra bir dernek kurdum. Toplam Yalova'ya 13 okul hibe ettim" şeklinde konuştu.Bakan Selçuk, programı kapsamında, hayırseverler tarafından yaptırılacak olan Spor Lisesi'nin protokolünü imzaladı. Bakan Selçuk ardından AK Parti Yalova İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.

