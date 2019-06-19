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Milli Eğitim Bakanı Selçuk Afyonkarahisar'da 

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katılmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret eden Bakan Selçuk, toplantıda eğitimle ilgili genel bir değerlendirme yaptıklarını söyledi. Milli...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Afyonkarahisar'da 
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katılmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret eden Bakan Selçuk, toplantıda eğitimle ilgili genel bir değerlendirme yaptıklarını söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Afyonkarahisar'daki termal bir otelde il milli eğitim müdürleri ve şube müdürlerinin katıldığı Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı toplantının ardından Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret eden Bakan Selçuk, Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından açıklamada bulundu. Değerlendirme toplantısı için Afyonkarahisar'a geldiklerini belirten Bakan Selçuk, Afyonkarahisar'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Bakan Selçuk, "Bugün Afyonkarahisar'dayız ve Türkiye'deki bütün illerimizin Milli Eğitim Müdürlerini toplantıya davet ettik. Hangi ilde yapalım bu toplantıyı diye sorduğumuzda arkadaşlara ekseriyetle herkes Afyonkarahisar'ın ismini önerdi. Afyonkarahisar şehrimizde bulunmaktan dolayı biz de mutluyuz" dedi.
3 ANA BAŞLIKTA AÇIKLADI
Afyonkarahisar'da bulunmalarının nedenini 3 ana başlıkta açıklayan Bakan Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde yapmış oldukları çalışmaların genel değerlendirmesini yapacaklarını söyledi. Selçuk, şöyle devam etti:
"Bugün yapmak istediğimiz işler aslında 3 kategoride yer alıyor. Bunlardan biri eğitim öğretim yılının sona erdiği bu günlerde acaba geçen eğitim yılının nasıl değerlendirmesi yapılabilir? Eksiğimiz nedir, daha iyi yapabileceğimiz şeyler nelerdir, almamız gereken tedbirler nelerdir? Bir genel değerlendirme toplantısı için buradayız. Bunun yanı sıra Afyonkarahisar ilimizin eğitim öğretim kalitesinin bazı niceliksel meselelerinin masaya yatırılması ve Afyon'daki eğitimin daha yüksek noktalara taşınabilmesi için hangi tedbirlerin alınabileceği konusunda görüş alışverişinin hayata geçirilmesi için buradayız. Üçüncü olarak da 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde yapılmış olan çalışmaların genel bir değerlendirmesi ve bu değerlendirme sonucunda yaz aylarında yapmamız gereken çalışmalara ışık tutmak ve önümüzdeki eğitim öğretim yılında yapmamız gereken bazı iş ve işlemleri organizasyonu için burada bulunuyoruz. Bütün bu çalışmaların verimli olması ve Türkiye'mizin eğitim sisteminin kalitesinin artmasına hizmet etmesi dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum."
Bakan Selçuk, valilik ziyaretinin ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek'i makamında ziyaret etti. 

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