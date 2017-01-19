Milletvekillerine mektupla 'Hayır oyu kullan' çağrısı

Utku BOLULU / İZMİR, () - İZMİR'de aralarında DİSK, KESK ve TMMOB'un yer aldığı Emek ve Demokrasi Güçleri, TBMM'deki tüm siyasi partilerin milletvekillerine Anayasa değişikliğinde 'Hayır' oyu kullanma çağrısı yaptıkları mektup postaladı.

TBMM'de oylaması süren Anayasa değişikliğiyle ilgili kamuoyundaki 'Başkanlık sistemi' tartışmaları da sürüyor. KESK, DİSK, TMMOB'un içinde yer aldığı 40 örgüt, siyasi parti, sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Cumhuriyet Meydanı'nda biraraya geldi. Bir zarf içine üzerinde 'Sayın milletvekili halkın sesine kulak verin!' yazılı kart ve DİSK antetli kağıda yazılmış Anayasa ile ilgili taleplerin yer aldığı, oylamada 'Hayır' oyu verilmesi çağrısı yapan yazılı metin koyuldu. Mektup daha sonra aralarında Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere AK Parti, CHP, MHP, HDP'li milletvekillerinin tamamına gönderildi.

'DEMOKRATİK TÜRKİYE TALEP EDİYORUZ'

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı yaşam haklarına, örgütlenme haklarına darbe indirecek Anayasa için oylama sürecinin TBMM'de devam ettiğini, toplumun sesine de kulak verilmesini talep ettiklerini söyledi. Sarı şöyle dedi:

"İzmir'deki 40 örgüt olarak 'sesimize kulak verin' eylemi gerçekleştiriyoruz. Taleplerimizi ilettiğimiz mektup ve 'hayır' kartı gönderdik. Sesimize kulak verilmezse sokak sokak 'Hayır' duvarı örmek için çalışacağız. Çünkü biz demokratik bir Türkiye talep ediyoruz."

DİSK'in mektubunda Türkiye'nin kendi demokrasi tarihine ve birikimine sırtını dönemeyeceği bu ülkenin geleceği ve bekasının tek bir kişiye bağlanamayacağı belirtildi. Başkanlık dayatmasının Türkiye'de istikrarın, huzurun ve barışın altını oyduğunu öne süren DİSK, milletvekillerine 'hayır' oyu kullanma çağrısı yaptı.

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