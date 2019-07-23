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Milletvekili Yalım'dan Murat Dağı'nda altın madenine tepki

Feyzi DAVULCU/UŞAK, ()- CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak ile Kütahya sınırları içinde bulunan Murat Dağı'nda kurulacak olan altın madenine, düzenlediği basın toplantısıyla tepki gösterdi. Dün, otelin toplantı salonunda, düzenlenen...

Milletvekili Yalım'dan Murat Dağı'nda altın madenine tepki

Feyzi DAVULCU/UŞAK, ()- CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak ile Kütahya sınırları içinde bulunan Murat Dağı'nda kurulacak olan altın madenine, düzenlediği basın toplantısıyla tepki gösterdi.
Dün, otelin toplantı salonunda, düzenlenen basın açıklamasına, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın yanı sıra, bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile muhtarlar katıldı. Murat Dağı'nda açılmak istenen altın madeni için verilen olumlu Çevresel Etki Değenlerdirmesi (ÇED) raporunun yürütmesinin durdurulması için şahsi olarak dava açtığını belirten Milletvekili Yalım, "Yer altındaki kaynakların yeryüzüne çıkarılmasına karşı değilim. O yer altı zenginliğinin ülkemizin ekonomisine ve istihdamına etkisi varsa biz bunun destekçisiyiz. Ancak, Murat Dağı çok hassas bir yerdir. Artvin'deki Cerattepe gibi ormanların talan edilip, 2 milyon kişinin içme suyunu ve tarımsal suyunu karşılayan Murat Dağı'ndaki bu çalışmaya kesinlikle karşıyız" dedi.

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