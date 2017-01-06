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Milletvekili sordu ,ilköğretim okulundaki 15 Temmuz köşesindeki ifade değiştirildi

İSTANBUL,() CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in Meclis gündemine taşımasının ardından, İstanbul Ümraniye’deki İstanbul Ticaret Odası İlkokulu’nda 15 Temmuz köşesinde yer alan “Zafer İslamın” ifadeleri...

Milletvekili sordu ,ilköğretim okulundaki 15 Temmuz köşesindeki ifade değiştirildi

İSTANBUL,() CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in Meclis gündemine taşımasının ardından, İstanbul Ümraniye’deki İstanbul Ticaret Odası İlkokulu’nda 15 Temmuz köşesinde yer alan “Zafer İslamın” ifadeleri kaldırıldı. “Ne yaparsanız yapın Türk milletinin şahlanışını önleyemeyeceksiniz. Ne yaparsanız yapın zafer İslamın” şeklindeki ifade, “Ne yaparsanız yapın Türk milletinin şahlanışını önleyemeyeceksiniz. Ne yaparsanız yapın zafer Türkiye’nin” şeklinde değiştirildi.
Adıgüzel, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesi ile geçtiğimiz günlerde kamuoyu ve medyaya yansıyan “Zafer İslamın” şeklindeki ifadeleri Meclis gündemine taşımıştı. Adıgüzel, verdiği soru önergesinde, söz konusu ifadelerin laik eğitim ilkesine aykırılık taşıdığına dikkat çekerek, ifadenin gayrimüslüm öğrencilere ve vatandaşlara yönelik ayrımcı, ayrıştırıcı bir tutum sergilendiğini belirtmişti.
Öte yandan, söz konusu ifadenin okul köşesinden kaldırılmasının önemli olduğunu, ancak bu ifadenin ilk başta okulda yer almasının son derece yanlış olduğunu belirten Adıgüzel, yaptığı yazılı açıklamada laik eğitim ilkesine açıkça aykırı olan bu ifadenin ilgili köşede yer almasına karar veren kişi ya da kişilerin kimler olduğu ve bunlar hakkında başlatılmış herhangi bir soruşturma olup olmadığını sordu.

 (FOTOĞRAF)

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