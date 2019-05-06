Milas'taki otobüs kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi (2)

MENEMEN'DE TOPRAĞA VERİLDİ
Muğla'nın Milas ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kamil Evren'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yaşadığı, İzmir'in Menemen ilçesine getirildi. Asarlık Mahallesi Veysel Karani Camii'nde Evren için cenaze töreni düzenledi. Kamil Evren, öğleden sonra kılınan cenaze namazının ardından Asarlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Mehmet CANDAN/İZMİR, ()
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MENEMEN'DE TOPRAĞA VERİLDİ