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Milas'taki maden faciasında, 1 işçinin cesedini çıkarmak için çalışmalar sürüyor (5)

EN ACI BEKLEYİŞ Muğla'nın Milas ilçesinde feldspat madeninde devrilen kalıp yaşamını yitiren 3 işçiden Servet Çapacıoğlu'nun (24) cesedi hala çıkarılamadı. Çalışmalar sürerken, babası Bilal Çapacıoğlu ve dedesi Mehmet Çapacıoğlu'nun...

Milas'taki maden faciasında, 1 işçinin cesedini çıkarmak için çalışmalar sürüyor (5)

EN ACI BEKLEYİŞ
Muğla'nın Milas ilçesinde feldspat madeninde devrilen kalıp yaşamını yitiren 3 işçiden Servet Çapacıoğlu'nun (24) cesedi hala çıkarılamadı. Çalışmalar sürerken, babası Bilal Çapacıoğlu ve dedesi Mehmet Çapacıoğlu'nun da aralarında bulunduğu yakınları ise Servet Çapacıoğlu'nun cenazesinin çıkarılmasını bekliyor. Çapacıoğlu'nun yakınları, bir an olsun gözlerini bölgeden ayırmıyor.
​AK PARTİ'Lİ VEKİLLERDEN İNCELEME
Bu arada, AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, maden sahasına gelerek incelemelerde bulundu. Gökcan, olayın son derece üzüntü verici olduğunu ifade ederek, "Olayı haber alır almaz, Muğla Valimiz Esengül Civelek kısa sürede bölgeye intikal etti. Acil yardım ekiplerimiz, işçilerimizi sağ salim kurtarmak için insan üstü bir çaba gösterdi, ancak beklediğimiz mutlu haberi alamadık. Acılı ailelerimize başsağlığı diliyoruz. Yaralı işçi kardeşimize de acil şifalar dileklerimizi iletiyoruz. Kazayla ilgili soruşturma da Cumhuriyet Başsavcılığımızca çok yönlü olarak sürdürülüyor" dedi.
AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar ve AK Parti Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak da milletvekillerine eşlik etti.

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