Milas'taki maden faciasında, 1 işçinin cesedini çıkarmak için çalışmalar sürüyor (3)

İŞÇİLERDEN ŞÜKRÜ OTLAK, TOPRAĞA VERİLDİ

Muğla'nın Milas ilçesindeki feldspat madeninde devrilen kayanın altında kalarak, yaşamını yitiren işçilerden, evli ve 2 kız çocuğu babası Şükrü Otlak (42) için cenaze töreni düzenlendi. Otlak'ın cenazesi, yaşadığı kırsal Kırcağız Mahallesi'ndeki evinin önünden helallik alındıktan sonra camiye getirildi. Buradaki törene Muğla Valisi Esengül Civelek, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, CHP'li milletvekilleri Süleyman Girgin ve Suat Özcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Milas Kaymakamı Eren Arslan, mahalle sakinleri ve işçinin yakınları ile ailesi katıldı. Şükrü Otlak'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Kırcağız Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Mehmet Can MERAL/MİLAS (Muğla), )



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