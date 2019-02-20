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Milas'taki 3 kişinin öldüğü maden faciasında gözaltına alınan 3 kişi adliyede (2)

SERVET ÇAPACIOĞLU'NUN CENAZESİNE 3 BİN KİŞİ KATILDI Muğla'nın Milas ilçesindeki feldspat madeni çıkarılan sahada dev kayaların iş makinelerinin üstüne devrildiği olayda yaşamını yitiren işçilerden 24 yaşındaki Servet Çapacıoğlu...

Milas'taki 3 kişinin öldüğü maden faciasında gözaltına alınan 3 kişi adliyede (2)

SERVET ÇAPACIOĞLU'NUN CENAZESİNE 3 BİN KİŞİ KATILDI
Muğla'nın Milas ilçesindeki feldspat madeni çıkarılan sahada dev kayaların iş makinelerinin üstüne devrildiği olayda yaşamını yitiren işçilerden 24 yaşındaki Servet Çapacıoğlu bugün toprağa verildi. Milas Devlet Hastanesi morgundaki işlemler sonrası yakınlarına teslim edilen Çapacıoğlu'nun cenazesi, Aydın'ın Bozdoğan İlçesi'nin kırsal Tütüncüler Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek helallik alındı. Daha sonra evin önündeki geniş alanda, cenaze töreni için hazırlık yapıldı. Tabut, alana getirilen bir masanın üzerine konuldu. Cenaze törenine, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Bozdoğan Kaymakamı Adem Can, Bozdoğan Belediye Başkanı CHP'li Tümer Apaydın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Salih Devrim, çevre yerleşimlerden ve Milas'tan gelen arkadaşlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi katıldı.
DEDE İLE ANNENİN SÖZLERİ YÜREK BURKTU
Cenaze töreninde ağıt yakalan dede ile annenin feryadı ise yürekleri burktu. Hayatını kaybeden işçi Servet Çapacıoğlu'nun dedesi Mehmet Çapacıoğlu, "Ah oğlum böyle mi olacaktı? Bu kadar kişi böyle acı bir günde mi toplanacaktı? Oysa bizler senin düğününde böyle bir araya gelmek isterdik. Ama olmadı. Böyle acı bir günde bir araya geldik. Ne kadar da çok sevenin varmış" diyerek feryat etti. Annesi Ayşe Çapacıoğlu da oğlunun mürüvvetini göremediğini haykırarak, gözyaşlarını tutamadı. Baba Bilal Çapacıoğlu ise "O maden ocağı araştırılsın. Başka canlar yok olup gitmesin. Bizim canımız yandı, başkalarının da canları yanmasın" dedi.
Öğle vaktinden önce saat 11.30'da kılınan cenaze namazı sonrası omuzlara alınan Servet Çapacıoğlu'nun tabutu, 2 kilometre boyunca taşınarak, Tütüncüler Mahallesi'ndeki kabristana getirildi. Servet Çapacıoğlu, gözyaşları içinde toprağa verildi.
KARDEŞİ 10 DAKİKAYLA KURTULMUŞ
Çapacıoğlu ailesinin 3'ü kız 5 çocuğu olduğu, Servet Çapacıoğlu'nun kardeşi 18 yaşındaki Sadri Çapacıoğlu'nun da aynı maden ocağında çalıştığı öğrenildi. Sadri Çapacıoğlu'nun iş makinelerinin yağını kontrol eden ekipte olduğu, alandaki araçların kontrolünü yapıp ayrıldıktan 10 dakika sonra 3 kişinin öldüğü olayın yaşandığı ortaya çıktı.

Bahattin ALBAYRAK/BOZDOĞAN (Aydın), ()

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