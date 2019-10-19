Milas'taki 3 bin 200 yıllık zeytin ağacında hasat

Yunus Erman DOĞRUYOL/MİLAS (Muğla), ()- MUĞLA'nın Milas ilçesi Kazıklı Mahallesi'nde 3 bin 200 yıllık 'Ata' adı verilen zeytin ağacı, çiftçiler ve protokol üyelerinin katılımıyla hasat edildi.

Milas'ın kırsal Kazıklı Mahallesi'nde bulunan ve 'Ata' adı verilen 3 bin 200 yıllık zeytin ağacında, bugün, çiftçiler ve ilçe protokolü tarafından hasat yapıldı. Hasatta elde edilen 90 kilo zeytinden 6 litre zeytinyağı çıkarıldı. Geçen yıl düzenlenen 5'inci Milas Zeytin Hasat Şenliği'nde düzenlenen açık artırmada anıt ağaçtan elde edilen yağın litresi 30 bin TL'ye satılmıştı. Arazi sahibi Selçuk Aktürk, bu yıl 2- 3 Kasım'da düzenlenecek 6'ncı Milas Zeytin Hasat Şenliği'nde, 1 litrelik zeytinyağının yaklaşık 100 bin TL'ye alıcı bulacağını tahmin ettiklerini söyledi. Aktürk ayrıca, açık artırmadan elde edilecek gelirin, bölgedeki okulların ihtiyaçları için kullanılacağını vurguladı. Milas Kaymakamı Eren Arslan, 3 bin 200 yıldır dimdik ayakta duran zeytin ağacının hala insanlığa hizmet ettiğini hatırlattı. Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Atilla Totoş ise, anıt zeytin ağacı gibi birçok değerin dünya tarafından izlendiğine vurgu yaptı.