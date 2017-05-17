Milas'ta topaç çevirme rekor denemesi

MUĞLA'nın Milas ilçesinde ilk kez düzenlenen Uluslararası Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği etkinlikleri kapsamında, 5 bin 586 öğrenci aynı anda topaç çevirerek rekor denemesinde bulundu.Milas'ta çocukların çağın hastalığı bilgisayar, tablet veya cep telefonundan uzak tutularak geleneksel Türk oyunlarını tanıması amacıyla düzenlenen 1'inci Uluslararası Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği kapsamında dün kortej yürüyüşü yapıldı. Milas Kaymakamı Eren Arslan ve ilçe protokolünün yanı sıra AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Şakir Fırat Erkal, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekici ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen kortej yürüyüşü Atapark'ta sona erdi.Konuşmaların ardından Milas Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, halk oyunları gösterisi sundu. Festivale Letonya, İspanya, Makedonya, Kosova, Romanya, Malta, Macaristan ve Litvanya'dan gelen 13 - 15 yaş arası öğrenciler ve öğretmenler de katıldı.Festivalde 5 bin 586 öğrenci aynı anda Atapark'ta ‘topaç çevirme' rekor denemesi yaptı. Guinness'in Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural tarafından denemenin başarılı olduğu tutunak altına alındı. Kararın açıklanmasıyla birlikte Atapark şölen yerine dönüştü. Tutanak tüm protokol ve görevliler tarafından imza altına alındı. Öğrencilerin rekor denemesinin ardından etkinliğe katılan protokol üyeleri de topaç çevirerek renkli görüntüler oluşturdu. Törenin son bölümünde tüm katılımcılara birer teşekkür belgesi takdim edildi.Program, Sınır Tanımayan Şefler Derneği (AREGALA) tarafından gerçekleştirilen yemek gösterisi ve stantların gezilmesiyle son buldu.Festival kapsamında bugün ise 3 bin kişiyle balık figürü oluşturularak Guinness rekoru kırılmaya çalışılacak.

FOTOĞRAF