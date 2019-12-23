Milas'ta sağanak; derenin istinat duvarı çöktü

MUĞLA'nın Milas ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle Balavca Deresi'nin istinat duvarının 50 metrelik kısmında çökme meydana geldi.

Muğla'nın Milas ilçesinde gece boyunca devam eden sağanak, Balava Deresi'nin debisini yükseltti. Saat 05.00 sıralarında, derenin Hayıtlı Mahallesi Cemil Menteşe Sokak'taki kısmında istinat duvarının 50 metrelik bölümü çöktü. Duvarın çökmesiyle birlikte hemen yanındaki yolda da hasar meydana geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ve Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, derenin duvarının çöktüğü kısmı güvenlik şeridiyle çevirerek önlem aldı. Derenin kenarındaki duvarın büyük bir gürültüyle çöktüğünü belirten mahalle halkı, çok sayıda vatandaşın kullandığı yolda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.



