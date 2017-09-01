Milas' ta orman yangını

MUĞLA ()Muğla' nın Milas ilçesi Akbük mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 2 amfibik uçak, 3 helikopter 20 arazöz 2 dozer ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.
FOTOĞRAFLI
MUĞLA ()Muğla' nın Milas ilçesi Akbük mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 2 amfibik uçak, 3 helikopter 20 arazöz 2 dozer ile havadan ve karadan müdahale ediliyor. FOTOĞRAFLI
01 Eylül 2017 Cuma 15:01
MUĞLA ()Muğla' nın Milas ilçesi Akbük mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 2 amfibik uçak, 3 helikopter 20 arazöz 2 dozer ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.
FOTOĞRAFLI
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