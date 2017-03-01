Milas'ta kaçak tarihi eser kazısına 3 gözaltı

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), () - MUĞLA'nın Milas ilçesinde birinci derecede SİT alanı olan bölgede kaçak tarihi eser kazısı yaptıkları ileri sürülen 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Milas İlçe Jandarma Komutanmığı ekipleri, Gölyaka Mahallesi, Bademyanı Burnu Mevkisi'ndeki birinci derece SİT alanı olan bölgede kaçak tarihi eser kazısı yapıldığını belirledi. Bunun üzerine, dün akşam saatlerinde bölgeye operasyon düzenleyen jandarma T.Ö., O.M. ve V.D.'yi olay yerinde dedektörle arama yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yaklaşık 100 metrekarelik alan içerisinde 7 ayrı noktada 30 santimetre derinlikte kazı yaparak tarihi eser aradıkları tespit edildi. Jandarma, şüphelilerin kullandığı 07 YD 611 plakalı otomobilin içerisinde bir dedektör, bir kazma ve iki gümüş anı parası ele geçirdi. Soruşturma sürerken, Milas Müze Müdürlüğü yetkililerinin de bugün bölgede ayrıca araştırma ve inceleme çalışması yapacağı bildirildi.

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