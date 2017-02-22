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Milas'ta 31 mülteci ile 3 organizatör yakandı

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), () - MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde polis tarafından durdurulan bir minibüs ve otomobilde, 31 mülteci ile 3 organizatör yakandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube...

Milas'ta 31 mülteci ile 3 organizatör yakandı

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), () - MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde polis tarafından durdurulan bir minibüs ve otomobilde, 31 mülteci ile 3 organizatör yakandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milas Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne karayoluyla mülteci getirileceği öğrendi. Harekete geçen ekipler, dün saat 21.00'de, 19 Mayıs Bulvarı Otobüs Terminali yakınlarında bir minibüsü ve otomobili durdurdu. Minibüste Pakistan uyruklu oldukları tespit edilen 31 mülteci, diğer araçtan ise organizatör oldukları iddia edilen A.Ö., S.G. ve C.A. yakalandı. Gözaltına alınan 3 organizatörler ile mülteciler, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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