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Milas Havalimanı'nda özel jetin lastiği patladı, hava trafiği durdu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()- MİLAS Bodrum Havalimanı'na iniş yapan özel bir jetin lastiğinin patlaması sonucu pistte kaldı. İçinde yolcu bulunmadığı öğrenilen uçakta yaralanan olmazken, hava trafiği durdu. Uçağın pistten çekilmesi için...

Milas Havalimanı'nda özel jetin lastiği patladı, hava trafiği durdu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()- MİLAS Bodrum Havalimanı'na iniş yapan özel bir jetin lastiğinin patlaması sonucu pistte kaldı. İçinde yolcu bulunmadığı öğrenilen uçakta yaralanan olmazken, hava trafiği durdu. Uçağın pistten çekilmesi için ekipler seferber oldu. 
Olay, bugün saat 18.00'de Milas Bodrum Havalimanı'nda meydana geldi. Havalimanına inişe geçen özel jetin lastiği patladı. Pistten çıkan jeti kurtarmak için ARFF olarak adlandırılan itfaiye ve kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Olay nedeniyle hava trafiği dururken, Bodrum için inişe hazırlanan uçaklar İzmir Adnan Menderes ve Dalaman havalimanlarına yönlendirildi. Kalkış için pistte yönelen uçakların ise bekletildiği öğrenildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, özel bir uçağın iniş sırasında lastiğinin patladığını ve iniş takımlarının zarar gördüğünü belirtti. Aras, Bodrum Havalimanı'na gelen uçakların İzmir'e yönlendirildiğini söyledi.
Öte yandan geçtiğimiz hafta da Bodrum'da Azerbaycan Havayolları'na ait Airbus A340-600 tipi uçak taksi, dönüş sırasında pistte kaldığı için hava trafiğini kilitlemişti.

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