Mikro cerrahiyle köpeğin burun tümörü alındı

ULUDAĞ Üniversitesi (UÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde, Türkiye’de ilk olarak kullanılan 'Exoskop sistemi' ile mikro cerrahi tekniği kullanılarak bir köpeğin burun tümörü ameliyatı yapıldı.Kocaeli’de oturan Deniz Özsoy, 1.5 yıl önce sokakta bularak sahiplendiği 7 yaşındaki ‘Gölge’ isimli köpeğinin burnundan kan gelince UÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne getirdi. Yapılan tetkikler sonucunda UÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Klinik Bilimler Bölümü Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim üyesi Opr.Doç.Dr. Hakan Salcı, köpeğe burun tümörü teşhisi koydu. Türkiye’de ilk defa exoskop görüntüleme sistemiyle uygulanan ameliyat öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Salcı, "Bu teşhis sonrasında burun boşluğu içine cerrahi işlemle girmemiz gerekiyordu. Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında hazırladığımız projeyle aldığımız exoskop görüntüleme sistemini bu ameliyatta kullanacağız. Türkiye'de ilk defa veteriner cerrahi alanında video teleskopik görüntüleme sistemi kullanarak bu ameliyatı yapacağız. Hastada çok ufak bir delik açarak burun içinden tümörü çıkarmış olacağız" dedi.Cihaz sayesinde ameliyat işinin kolaylaştığını aktaran Salcı, bu sistemin hastada mikro miktarda tahribat meydana getirerek cerrahi işlemi kolaylaştıran bir özelliğe sahip olduğunu belirterek şöyle konuştu:"Bu sistem 2011'de üretildi ve kullanılmaya başladı. Ülkemizde, insan hekimliğinde çok kısıtlı olarak kullanılan bir sistem. Özellikle kulak-burun-boğaz, kardiyovasküler ve spinal cerrahide bir sistem kullanılmakta. Fakat fakülte bazında ve klinik pratik veteriner hekimleri dikkate aldığımızda bu sistem Türkiye'de ilk defa burada kullanılacak. Bu sistem süreden daha ziyade ameliyatın daha konforlu yapılmasını sağlıyor. Tümörlü bölgeye yaklaşımı kolaylaştıracağı için o nedenle ameliyat da kısalmış olacak. Yaklaşık 2 saatlik ameliyatı bir saat içinde tamamlamış olacağız."Açıklamaların ardından Salcı ve ekibi tarafından operasyon gerçekleştirildi.FOTOĞRAFLI