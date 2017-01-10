Midye dolma çuvalları kümesten çıktı

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Muratpaşa İlçesi'nde müstakil bir eve düzenlenen operasyonda bahçedeki tavuk kümesinde, satışa hazırlanan 300 kilo midye dolma ele geçirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Muratpaşa İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle izinsiz midye dolma üretimi yapan evlere operasyon yaptı. Muratpaşa İlçesi Balbey Mahallesi'nde izinsiz midye dolma üretimi yapıldığı tespit edilen bir eve yapılan baskında, çuvallar dolusu midye ve midye yapımında kullanılan malzeme, tavuk kümesinde ele geçirildi. Tavuk ve tavuk gübresi dolu kümeste ele geçirilen ve sağlıksız koşullarda saklanan çuvallar içindeki 300 kilo midye ile midye dolma yapımında kullanılan küflenmiş pilav, merdaneli çamaşır makinesi ve derin dondurucuya el konuldu. Muratpaşa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız koşullarda midye dolma üretimi yapan kişiler hakkında cezai işlem uyguladı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıtası yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden izinsiz üretim yerlerine yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti. Vatandaşları nerede üretildiği belli olmayan gıdaları almamaları yönünde uyaran yetkililer, şüpheli durumlarda Büyükşehir Belediyesi'nin Alo 153 Zabıta hattına ihbarda bulunmalarını istedi.

Zabıta ekipleri, geçen hafta da Kepez İlçesi'nde Hüsnü Karakaş ve Güneş mahallelerinde kötü koşullarda midye dolma üretimi yapan evlere baskın düzenlenmiş, bir kısmı merdaneli çamaşır makinesi içinde bulunan sağlıksız 1 ton 750 kilo midyeye el konulmuştu.



FOTOĞRAFLI