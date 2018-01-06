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Midyat’ta yeni nesil Z Kütüphane'nin açılışı yapıldı

MARDİN'in Midyat ilçesi İMKB Anadolu Lisesi’nde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Okullar Hayat Olsun' projesi kapsamında yaptırılan yeni nesil zenginleştirilmeş 'Z Kütüphane' törenle hizmete açıldı.  Midyat'ta, Milli Eğitim Bakanlığı...

Midyat’ta yeni nesil Z Kütüphane'nin açılışı yapıldı
MARDİN'in Midyat ilçesi İMKB Anadolu Lisesi’nde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Okullar Hayat Olsun' projesi kapsamında yaptırılan yeni nesil zenginleştirilmeş 'Z Kütüphane' törenle hizmete açıldı. 
Midyat'ta, Milli Eğitim Bakanlığı projesi kapsamında kurulan 'Z Kütüphane'nin açılışına, Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, çok sayıda daire müdürü, öğrenciler ve velileri katıldı. Kütüphane açılışında konuşan Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, "Cehalet bizim en büyük düşmanımız. İnşallah bu ve benzeri yerler ile bu düşmanı yok edeceğiz. 2018 yılında alacağımız sadece kitap tutarı yaklaşık 170 bin liradır. İlçe genelinde eğitime yönelik yapılan projelerin toplamı yaklaşık 2 milyon liradır. Bunu siz eğitimcilerimizle beraber yaptık. Midyat inşallah çok güzel şeyleri görecek, çok  güzel bu tarz etkinliklere şahit olacak. Ben şimdiden bu kütüphanemizin açılışının hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.
Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı bu coğrafyanın 100 yıl önce ilmin ve alimlerin yetiştiği bir coğrafya olduğunu belirterek, şöyle dedi:
"Daha doğrusu Ortadoğu ve Batı'nın aydınlanmasını sağlayan bir coğrafyaydı. Bu coğrafyadaki insanların ellerinden kitap, kamış, divitlerini aldılar, ondan sonra ellerine malumunuz farklı şeyleri verdiler. Yiğit düştüğü yerden kalkar misali, tekrar biz bu coğrafyayı sayın kaymakam beyin önderliğinde, ilçe milli eğitimin çalışmalarıyla birlikte, bakanlığımızın da desteğiyle kitapla, kütüphaneyle buluşturacağız." 
Açılışa katılan öretmenlerinden Ferda Keklik, kütüphanenin içinde 3 bin kitap bulunduğunu belirterek, "Bundan sonra artık iş öğrencilerde. Onların artık çalışması ve bu kitapları okumaları gerekiyor" diye konuştu.
Midyat'ta, Milli Eğitim Bakanlığı projesi kapsamında kurulan 'Z Kütüphane'de, klasik masa ve sandalye anlayışının dışına çıkılarak renkli ve farklı tasarımlı kitaplıklar kullanıldı. 
Kanepe ve koltuklarla öğrencilere kitap okurken konforlu bir ortam sunulan kütüphane, estetik tasarımıyla öğrencilerin okullarda bilgiyi sevme,öğrenme ve dinlenme etkinliklerine imkan verecek. Aynı zamanda sosyal etkinlik alanı olan Z-Kütüphane'de temel eserlerin yanı sıra güncel kitaplar, zeka geliştirici oyunlar ve internet bağlantısı da bulunacak.

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