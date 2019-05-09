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Midyatlı öğrencilerin 'Renklere Yolculuk' sergisi

MARDİN'in Midyat ilçesinde kız öğrenciler 'Renklere Yolculuk' adlı resim sergisi açtı. Midyat Aziz Önen Kız Anadolu Lisesi kız öğrencileri tarafından görsel sanatlar öğretmenleri Ahmet Kurt ve Esin Yaşar'ın önlüğünde 'Renklere...

Midyatlı öğrencilerin 'Renklere Yolculuk' sergisi
MARDİN'in Midyat ilçesinde kız öğrenciler 'Renklere Yolculuk' adlı resim sergisi açtı.
Midyat Aziz Önen Kız Anadolu Lisesi kız öğrencileri tarafından görsel sanatlar öğretmenleri Ahmet Kurt ve Esin Yaşar'ın önlüğünde 'Renklere Yolculuk' adlı resim sergisi açıldı. Yıl içerisinde öğrenciler tarafından yapılan 100'ün üzerinde eser okulun bahçesinde görücüye çıktı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ve çok sayıda davetlinin katıldığı serginin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından öğrencilerin yaptığı çalışmalar yakından incelendi. Sergide yakma sanatı, yağlı boya, pastel boyama, karakalem gibi pek çok farklı türde eser ilgi gördü.
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