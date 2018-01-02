Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı, dolar 3.80 liranın altında
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı,...
Tüketici Hakem Heyetlerindeki yeni başvuru limiti yürürlüğe girdi
Tüketici Hakem Heyetleri başvuru limiti...
31-12-2017 Tarihli yılbaşı ikramiyesi kazanan tüm biletlerin listesi
İşte kazanan tüm biletlerin listesi
Milli Piyango 2018 yılbaşı çekilişinde 61 Milyon çeyrek bilete çıktı... İşte kazanan numaralar
2018 Milli Piyango yılbaşı çekilişi......

Midyatlı lise öğrencileri, Almanya ve Letonya'da staj yapacak

MARDİN'in Midyat ilçesindeki Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Bakımı Eğitimi Bölümü'nde eğitim gören 16 öğrenci, Erasmus programı kapsamında Almanya ve Letonya'da staj görecek. Midyat'taki Nene Hatun Mesleki...

Midyatlı lise öğrencileri, Almanya ve Letonya'da staj yapacak
MARDİN'in Midyat ilçesindeki Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Bakımı Eğitimi Bölümü'nde eğitim gören 16 öğrenci, Erasmus programı kapsamında Almanya ve Letonya'da staj görecek.
Midyat'taki Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Bakımı Eğitimi Bölümü'nde eğitim gören ve Erasmus programı kapsamında Almanya ve Letonya'da staj yapacak olan 16 lise öğrencisi öğretmenleri ve okul müdürleri ile birlikte ilçe Kaymakamı Hüseyin Tekin'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, okul müdürü İhsan Düz, Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Emine Dursun ve 16 öğrenci proje ile ilgili Midyat Kaymakamı ve Midyat Milli Eğitim Müdürü'ne projeyi anlattı. 
Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, projeyi hazırlayan ekibi kutladığını belirterek, "Midyat'ta göreve başlayalı bir yıl oldu. Benim çalışmalarımın temelinde, özünde proje odaklı çalışıyorum. Bunlardan bir tanesi de öğrencilerin değişim programı kapsamında bir grup öğrencimizi Almanya'ya, Letonya'ya göndereceğiz. Midyat'ta ikamet edip belki Mardin'i görmemiş öğrencilerimiz bu proje ile Almanya ve Letonya'yı gezecek. Çocuklarımızın çoğu hiç uçağa binmemişken birkaç saat süreyle uçak yolculuğu yapacaklar. Bunlar güzel şeylerdir. Çocuklarımızın geleceğe yönelik kararlarında daha belirgin olması ve daha geniş bir vizyona sahip olmaları için bu projeleri önemsiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,