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Midyatlı çocuklar hayallerini çamura yansıttı

TÜRKİYE Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Midyat Öğrenim Birimi'nin düzenlediği etkinlikle, 7-14 yaş arası çocuklar, çamurdan çeşitli eserler yaptı. Midyat'ta TEGV Öğrenim Birimi tarafından, çocukların çamura dokunup, hayallerini...

Midyatlı çocuklar hayallerini çamura yansıttı
TÜRKİYE Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Midyat Öğrenim Birimi'nin düzenlediği etkinlikle, 7-14 yaş arası çocuklar, çamurdan çeşitli eserler yaptı.
Midyat'ta TEGV Öğrenim Birimi tarafından, çocukların çamura dokunup, hayallerini şekillere yansıtmasını sağlamak amacıyla etkinlik düzenlendi. Çocukların hem görsel algı ve el becerileri, hem de hayal güçleri ve yaratıcı düşünme becerilerinin üç boyutlu ürünlere dönüştürmesi amaçlanan 'Yaratıcı Çamur Çalışması' etkinliğinde, 7-14 yaş arası çocuklar hayallerini şekillere yansıttı. Eğitim gönüllüsü Yunus Emre Avcılar, çocuklara kil çamura nasıl şekil verileceğini öğrendi. Andından çocuklar, kendilerine verilen çamuru, hayallerindeki eserlere dönüştürdü. Kurumaya bırakılan eserlerin, daha sonra çocuklar tarafından boyanacağı belirtildi.
TEGV eğitim gönüllüsü Yunus Emre Avcılar, etkinlikte çocukların güzel işler çıkardığını belirterek, "Çocuklar farklı bir şeye dokunmuş oldular. Zaten etkinliklerimiz sanat üzerine olduğu için, çocukları çamurla birleştirmek istedik. Böyle bir etkinlikle onları mutlu etmek istedik. Çocuklarımız zaten resimleri her yerde yapabiliyorlar ama sadece kağıda yapıyorlar. Bizim buradaki etkinliğimizde çamuru, toprağı bir şeye dönüştürdüklerini öğreniyorlar. Çamurla birlikte olan ilişkilerinden dolayı farklı bir duygu hissediyorlar. Hem kendi el becerilerini geliştiriyor, hem de kendi istediklerini çizip, özgürce bir çalışma yapabiliyorlar" dedi.
Kendilerine sanatla uğraşma fırsatı veren kurum yöneticilerine teşekkür eden çocuklar ise çömlek, kalemlik yaptıklarını söyledi.

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