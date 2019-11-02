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Midyat'taki terör saldırısında şehit olan 26 kişi anıldı

MARDİN'in Midyat ilçesinde, 1993 yılında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı mayının patlaması sonucu şehit olan, 8'i çocuk 26 kişi, düzenlenen programla anıldı. Midyat Kaymakamlığı'nca 1993'te köy minibüsüyle Kayalıpınar...

GENEL 30.10.2019, 11:08
Midyat'taki terör saldırısında şehit olan 26 kişi anıldı
MARDİN'in Midyat ilçesinde, 1993 yılında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı mayının patlaması sonucu şehit olan, 8'i çocuk 26 kişi, düzenlenen programla anıldı.
Midyat Kaymakamlığı'nca 1993'te köy minibüsüyle Kayalıpınar köyünden Midyat'a giderken, teröristlerin yola döşediği mayının patlaması sonucu şehit olan, 8'i çocuk 26 kişi için anma töreni düzenlendi. Kayalıpınar'da şehitler için düzenlenen anma programına; Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, Midyat Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Servet Yücel Oğuz, İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman, İlçe Jandarma Komutanı Kalender Savaş Ünal, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve şehit yakınları katıldı. Şehitlerin mezarları başında Kur'an-ı Kerim okunurken, Midyat Müftüsü Mehmet Şafi Bilik de dua etti.
Kaymakam Dündar, terörü kınayarak, "1993 yılında terör örgütü PKK tarafından hunharca katledilen 26 hemşehrimize, vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Rabb'im bir daha böyle acılar yaşatmasın, bir daha böyle kötülükleri bize reva görenlere fırsat vermesin. İnsanımızın artık özellikle bu bölgeye bela olmuş terör örgütü PKK'nın gerçek yüzünü ve uzantılarının gerçek yüzünü görüp ona göre muamele etmesi lazım, ona göre gereken cezayı kendisinin vermesi lazım. Çok şükür veriyoruz, devletimiz veriyor. Bugün öyle bir noktaya gelmiştir ki terör örgütü, artık yok olmuştur artık iftira, karalama kampanyaları dışında elinde hiçbir şey kalmamıştır" dedi.

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