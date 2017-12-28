Midyat'ta kız çocuklarının okullara kazandırılması için seferberlik

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT(Mardin), () - MARDİN'in Midyat ilçesinde, kaydoldukları okullara çeşitli nedenlerle devam edemediği belirlenen 188 kız çocuğunun okullara yeniden kazandırılması için seferberlik başlatıldı. Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, "Bölgemizde, kız çocuklarımızın okula gitmesiyle alakalı eğitimcilerimiz ve din görevlilerimizle ciddi atılım yapacağız" dedi.

Midyat Kaymakamı Tekin, kaydedildikleri okullarda, çeşitli nedenlerle devamsızlık yapan ve eğitimlerini yarıda bırakan 188 kız çocuğunun eğitime tekrar kazandırılması amacıyla okul müdürleri, muhtar ve din görevlileriyle toplantı yaptı. Midyat Kaymakamlığı’nın öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü iş birliğiyle okula devam edemeyen 188 kız öğrenci olduğu tespit edildi. Kaymakam Tekin başkanlığında yapılan toplantıda, kız çocuklarının okuması ve öğrenim hayatlarına devam etmesi için ailelerin ziyaret edilmesi, okula kaydedilen; ancak devam edemeyen çocukların okula gönderilmemesinin nedenlerinin araştırılması ve buna çözüm üretilmesi kararları alındı.

"AİLENİN TEMELİNİ OLUŞTURAN KIZ ÇOCUKLARIDIR"

Kaymakam Tekin, toplantıdaki konuşmasında, bölgede kız çocuklarının okula gönderilmemesinin üzücü olduğunu söyledi. Çocukların okullara yeniden kazandırılması için mücadele ettiklerini belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Kim, bir çocuğu kazandırır, elinden tutar, getirirse ben çok mutlu olurum. Yarın kolundan tutup, okula getirdiğiniz çocuk, hiç tahmin etmediğiniz yerde sizinle kol kola girecek ve ‘Falanca zaman beni, annemi ve babamı ikna edip, okula getirdin’ diyecek. Belki de o çocuğun hayatını kurtarmış olacaksınız. Bu bölgede kız çocuklarımızın okula gitmemesi, gönderilmemesi bizi ciddi manada üzüyor. 2017- 18 eğitim öğretim yılında okula devam etmeyen 188 kız öğrencimiz var. Bunları tekrar okullarına kavuşturmanın mücadelesini veriyoruz. Bölgemizde kız çocuklarımızın okula gitmesiyle alakalı eğitimcilerimiz ve din görevlilerimiz ile beraber ciddi bir atılım yapacağız. Toplumumuzda mağdur olan çocuklarımız ile alakalı bize geri bildirimde bulunurlarsa biz, çok memnun oluruz. Ailenin temelini oluşturan, aslında kız çocuklarıdır. Bunların iyi bir eğitim alması gerekiyor ki ailelerimiz ciddi, sağlam bir temel üzerine kurulsun. Onun için bu çocuklarımızın okuması, okutulması bizim için mühimdir. Bu konuda biz, gerekli desteği vermeye hazırız. Hızlı bir şekilde adım atıp, sonuç elde etmek zorundayız."



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