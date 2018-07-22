Midyat'ta kadınların turşu mesaisi başladı

MARDİN'in Midyat ilçesinde yetiştirilen acur hasadıyla birlikte kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan turşu yapımına da başlandı. Midyat'ta Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (ÇATOM) çalışan kadınlar, ilçeye özgü acurdan turşu yaparak hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Midyat Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet yürüten ÇATOM'un, kadın istihdamına yönelik çalışmaları kapsamında aralarında Suriyeli kadınların da bulunduğu 20 kadın, kışlık turşu yapımına başladı. Kış mevsimine hazırlık yapmaya başlayan Midyatlı kadınlar, hem ev ihtiyaçlarını karşılamak, hem de ev ekonomisine katkı sağlamak için turşu yapıyor. Yemeklerde olduğu kadar, turşu yapımında da hünerli olan ev kadınları, yaklaşık bir ay devam edecek çalışmalar sonunda 5 bin şişe ev turşusu yapacak. Özel yapım 1 litrelik şişeler içerisine nohut, sarımsak, acı biber, kişniş, Acur ve tuzlu suyun eklenmesiyle hazırlanan turşular, mağaralarda muhafaza edilerek, kış aylarında yemekler ile birlikte tüketiliyor.

Midyat ÇATOM yönetici Gülten Erol, amaçlarının ev ekonomisine katkı sunarken Midyat turşusunu da Türkiye'ye tanıtmak olduğunu belirterek, "Midyat turşusu çök ünlü bir turşudur. Biz Midyatlılar olarak bu turşunun lezzetli güzel olduğunu biliyoruz. Amacımız bu turşunun dünyada ve Türkiye'nin diğer şehirlerinde de tanıtılması için çalışmalar yapıyoruz. bu projemizde Suriyeli ve Türkiyeli (Midyatlı) kadınlar birlikte çalışarak hem para kazanmalarını sağlıyoruz, hem de bir ayara gelmelerini sağlayarak az da olsa kendi evlerindeki sıkıntıdan arınmalarını sağlıyoruz. Midyat turşusu sofrada olmazsa olmazdır. Biz her sofraya oturduğumuzda hangi yemek olursa olsun ister kaburga olsun, ister başka bir yemek olsun turşu sofrada olmazsa olmazımızdır" dedi.

Turşu yapan kadınlardan Bişenk Çelik, turşunun kışın sofraların vazgeçilmez bir garnitürü olduğunu belirterek, bunu yaparken de para kazandıklarını söyledi. Turşu yapan kadınlardan Ziynet Aslan da, evdeki işlerden farklı bir işle uğraşmanın daha iyi olduğunu ifade ederek, "Ev hanımları gelip burada çalışıyoruz. ÇATOM'un öğrencileriyiz. Gayet memnunuz burada çalışmaktan. Hem para kazanıyoruz, hem de stresimizi atıyoruz. Ailemize, eşime ben ve kızım destek olmak amaçlı çalışıyoruz" diye konuştu.



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