Midyat'ta belediyeden 'Dualı ve Beddualı' çöp uyarısı

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), () - MARDİN Midyat Belediyesi tarafından bazı yerlere çöp atılmaması için üzerinde 'Bu alana çöp dökenlerin Allah belasını versin' ve 'Çevremizi temiz tutanı Allah muvaffak etsin' yazılarının yer aldığı tabelalar asıldı.

AK Parti yönetimindeki Midyat Belediyesi, ilçenin 6 değişik yerinde yerlere çöp atılmaması için yeni bir uygulama başlattı. Çöp atanlara karşı yapılan uyarılar dikkate alınmayınca belediye bu kez öncelikle Acırlı Mahallesi'ndeki mesire alanı ve Şeyh Eles türbesinin bulunduğu alanlara 'Bu alana çöp dökenlerin Allah belasını versin' ve 'Çevremizi temiz tutanı Allah muvaffak etsin' yazılı tabelalar dikti. Tabelanın sosyal medyada paylaşılaması üzerine bazı vatandaşlar Midyat Belediyesi'ne tepki gösterirken, bazı vatandaşlar uyarıları yerinde buldu.

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