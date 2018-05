Midyat'ın tarihi mekanları, mektup pullarında 

MARDİN PTT Baş Müdürlüğü ve Midyat Belediyesi işbirliğiyle, ilçenin tarihi ve turistik mekanlarının tanıtımını yapmak amacıyla 2 lira değerindeki 10 bin posta pulu bastırıldı.Midyat Belediyesi ve Mardin PTT Baş Müdürlüğü işbirliğiyle, üzerinde Süryani Ortodoks Cemaati'ne ait Anıtlı köyü Meryem Ana Manastırı, Mor Abraham Manastırı, Cevat Paşa Camii Minaresi, Mor Barsavmo Kilisesi Çan Kulesi, Midyat Kültür Evi, Köşk Meydanı ve Midyat Belediyesi logosunun yer aldığı 10 bin posta pulu bastırıldı. PTT Mardin Baş Müdürü Abdulkadir Karaboğa, Midyat Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu'nu makamında ziyaret ederek, Midyat Belediyesi için kente özgü basılan pul örneklerini teslim etti.Posta pullarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Midyat Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu, "Dünyanın ilk iletişim araçlarından mektubun sağlam bir yere gitmesi için pul kullanılan ilk objedir. Böyle bir objenin de Midyat Belediyesi tarafından yapılmasından memnunuz. Mektupların gittikleri yerlerde, hem Midyat'ın, hem de Midyat Belediyesi'nin reklamı yapılmış olacak. Kültürlerin buluştuğu nokta Midyat, her şeyi hak ediyor. Onun için biz de böyle bir objeyi kullanmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Midyat'ın tanıtımı için her zaman, her şeyi yapmak lazım. Daha önce Midyat'ımızın değerlerini ön plana çıkarmak için çok mücadele gösterdik. Bu güzellikleri pul ile yan yana getirdik. Onları da inşallah batı illerine ve dünyanın her yerine göndeririz" dedi.PTT Mardin Baş Müdürü Abdulkadir Karaboğa da, "PTT teşkilatı Mardin ve Midyat'ı tanıtmak için pul bastırdı. Midyat'ın 6 görselini pul yaptık. Midyat'ın tanıtımı bu şekilde yapılmış olacak. Zaten daha önceden fazlasıyla tanınıyordu, bizler de PTT kanalıyla bu katkıyı Midyat'a vermek istedik. Midyat dinler ve diller kentidir, tarihi dokusu zengindir" dedi.

