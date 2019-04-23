Midibüsün üzerine yamaçtan kopan kaya parçaları düştü

TRABZON'un Dernekpazarı ilçesinde seyir halindeki yolcu midibüsünün üzerine yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda, sürücü ve yolcular büyük korku yaşadı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Dernekpazarı ilçesi Holo mevkiinde meydana geldi. Trabzon yönüne seyir halinde olan Halim Yazıcı idaresindeki 61 S 0084 plakalı yolcu midibüsünün üzerine yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. Kaya parçalarının midibüsün içerisine girmesi sonucu sürücü ve 14 yolcu büyük panik yaşadı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, camları kırılan midibüste hasar oluştu.

Midibüsün şoförü Halim Yazıcı, bölgede kaya düşmelerine karşı önlem alınmasını isteyerek, "Tünel çalışması sırasında patlatmalar yapılıyor. Gevşeyen zemindeki kayalar yola düşüyor ve tehlike oluşturuyor. Biz de büyük tehlike atlattık. Alah bizi korudu" dedi.



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