Midesine kelepçe takılan genç avukat öldü (3)

'KIZIM OBEZİTE HASTASIYDI'

Midesine kelepçe takılmasının ardından yaşamını yitiren Selin Selem'in babası Burhan Selem, kızının obezite hastası olduğunu belirterek, "Kızım obezite hastasıydı. Tüp mide ameliyatını önerdiler. Yaptığımız araştırmada Düzce Tıp Fakültesi Uygulama Hastanesi bu konuda başarılı ameliyatlar yaptığını duyduk. Bunun neticesinde oraya müracaat ettik. Yaklaşık 2 aylık bir süreç içerisinde tetkikleri yapıldı. 29 Haziran tarihinde tüp mide ameliyatı oldu. 2 Haziran'da kontrolleri yapılıp taburcu edildi ve bir hafta sonra dikişlerin alınması için hastaneye müracaat etmemiz söylendi. Geçen Cuma günü asistan tarafında dikişler alındı. Herhangi bir kontrol tetkik yapmadı ve bizi gönderdi. Daha sonra Pazar günü bir titreme geldi, beş dakika içerisinde geçti. Pazartesi günü tekrardan bu olay nüksedince biz hocayı aradık oda bizim hastaneye gelmemizi söyledi. Hemen buradan hareket edip hastaneye gittik. Tetkikler yaptırmamızı söylediler, tetkiklerimizi kan tahlillerimizi yaptırdık ve film çektiler, kaçak olup olmadığını kontrol etmek için. Kızım tekerlekli sandalyede çok kötüleşti ve acile kaldırdık. Acilde kalbi durdu dediler, daha sonra müdahaleyi yaparak kalbini çalıştırdılar. Sonra yoğun bakıma sevk ettiler. Salı günü saat 16.30 gibi de kızımın vefat ettiğini söylediler" dedi.

Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten Burhan Selem, şöyle konuştu:

"Hocaya sorduk, 'Bu klinik aşamasında 25 yıllık meslek hayatımda böyle klinik bir vakayla karşılaşmadım' dedi. Ancak yoğun bakımdaki doktorlarda kaçak olduğunu, kaçağında enfeksiyona neden olduğunu bütün vücudu sardığını söyledi. Bizde tereddüt yaşadık bu konuda. Ölüm nedenini sorduğumuzda hiç kimse bir şey söyleyemedi. Bunun üzerine biz de otopsi yapılmasını talep ederek savcılığa müracaat ettik. Dün akşam otopsisi yapıldı ve savcılıkta eğer ihmali olanlar varsa bu ihmali yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk ve cezalandırılmasını talep ettik."

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