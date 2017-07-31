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Midesinde 111 prezervatif içinde 480 gram esrar bulundu

İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Fas Kazablanca'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir yolcunun davranışlarından şüphelenerek takip etmeye başladı. Polis ekipleri, M.M.'yi...

Midesinde 111 prezervatif içinde 480 gram esrar bulundu

İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Fas Kazablanca'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir yolcunun davranışlarından şüphelenerek takip etmeye başladı.

Polis ekipleri, M.M.'yi pasaport kontuarlarından geçtikten sonra durdurarak üstünde ve valizinde arama yaptı. Ekipler, şüphelinin eşyaların arasında içinde esrar bulunan 9 kapsül buldu. Polis ekipleri, M.M.'nin uyuşturucu maddeleri kapsül halinde yutmuş olabileceğini de değerlendirerek Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Hastanede sindirim sistemi röntgen filmiyle kontrol edilen M.M.'nin 102 kapsülü yuttuğu belirlendi. 

Ekipler, M.M.'nin valizinde ve midesinde toplam 111 kapsül halinde 480 gram esrar ele geçirdi. Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen M.M. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

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