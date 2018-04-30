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MHP’li Meclis üyesi Gürgen, babasının öldüğü gün toprağa verildi

Onur Can BULAT/POZANTI (Adana), () - ADANA'da, dün yatağında ölü bulunan Pozantı İlçe Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi MHP’li Yalçın Gürgen'in cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Gürgen, babasının 7 yıl...

MHP’li Meclis üyesi Gürgen, babasının öldüğü gün toprağa verildi

Onur Can BULAT/POZANTI (Adana), () - ADANA'da, dün yatağında ölü bulunan Pozantı İlçe Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi MHP’li Yalçın Gürgen'in cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Gürgen, babasının 7 yıl önce yaşamını yitirdiği gün toprağa verildi.
Arkadaşıyla cumartesi günü yemek yerken, midesinin ağrıdığını söyleyip, evine giden Yalçın Gürgen, ailesine 'Uyuyacağım' deyip, yattı. Sabah uyandırmaya çalıştığı Gürgen'in hareket etmemesi üzerine eşi, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, Gürgen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yalçın Gürgen'in cenazesi, bugün, otopsi için götürüldüğü Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alınıp, merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile Pozantı Belediye Başkanı Mahmut Sami Baysal başta olmak üzere meclis üyeleri, Gürgen ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Öğle vakti kılınan namazın ardından Yalçın Gürgen'in cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
MHP’li Meclis üyesi Yalçın Gürgen’in, babası Adem Gürgen’in 7 yıl önce yaşamını yitirdiği gün defnedildiği öğrenildi.

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